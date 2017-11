Argentina vs Nigeria: EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro 'albiceleste' enfrenta a las 'águilas' este martes en amistoso internacional preparatorio para Rusia 2018. El choque arrancará a las 11:30 a.m. (hora peruana) por DirecTV.



Para el duelo con Nigeria, Argentina de Jorge Sampaoli no podrá contar con su máxima estrella: Lionel Messi. La 'Pulga', quien sí estuvo en el anterior amistoso (Rusia), recibió descanso y ya se encuentra en Barcelona.



Argentina y Nigeria se verán las caras en el Estadio Estadio FC Krasnodar de Rusia. Ambas selecciones, con boletos en Rusia 2018, seguro protagonizarán uno de los duelo más atractivos de este martes.



Argentina viene de ganar 1-0 a Rusia con gol de Sergio Agüero, quien sí estará desde el arranque en el cuadro 'albiceleste'. Nigeria, por su parte, empató 1-1 frente a Argelia.



Luego de este choque con Nigeria en Rusia, Argentina recién volverá a jugar un amistoso internacionale en marzo de 2018. El 23 ante Italia y el 24 con Marruecos.



Argentina vs Nigeria: Alineaciones probables



Argentina: Marchesín; Mascherano, Pezzella, Otamendi; Banega, Kranevitter, Lo Celso, Dybala, Pavón y Di María o 'Papu' Gómez; Agüero



Nigeria: Akpeyi; Aina, Balogun, Ekong, Shehu; Ogu, Ndidi, Iwobi, Etebo, Iheanacho; Onyekuru.