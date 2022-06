Argentina vs. Panamá EN VIVO vía ESPN ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 2 del Grupo B del Torneo Maurice Revello, este miércoles 1 de junio desde las 7:00 a.m. (hora peruana y colombiana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN3, Star+(Star Plus), beIN SPORTS CONNECT y beIN SPORTS XTRA. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

La selección Sub-20 de Argentina afrontará su segunda compromiso en el Torneo Maurice Revello, antes denominado Esperanzas de Toulon, cuando enfrente a Panamá. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Stade Jules-Ladoumegue.

¿A qué hora se juega el Argentina vs. Panamá?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 7:00 a.m.

Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela: 8:00 a.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 9:00 a.m.

España: 2:00 p.m.

Argentina vs. Panamá: canales del partido y cómo ver por TV

El Argentina vs. Panamá será uno de los duelos más atractivos de la jornada en el mundo futbolístico. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Stade Jules-Ladoumegue y será transmitido para Latinoamérica, por ESPN3 y Star+(Star Plus), mientras que en Estados Unidos, los canales con los derechos son beIN SPORTS CONNECT y beIN SPORTS XTRA.

Argentina vs. Panamá: así llegan los equipos

Con Javier Mascherano en el banquillo, la ‘Albiceleste’ buscará su segunda victoria en el torneo, después de vencer 1-0 a Arabia Saudita en su primer juego. Santiago Castro, quien fue suplente e ingresó en el segundo tiempo, anotó el solitario gol al minuto 80.

El cuadro argentino, tras una nueva jornada de trabajos, quedó listo y concentrado para tener una mejor presentación. Vale recalcar que uno de los objetivos del ‘Jefecito’ es que el equipo sea protagonista, intenso y que optimice su contundencia.

En las próximas horas, a la delegación argentina se sumarán Franco y Valentín Carboni, quienes acaban de salir campeón con Inter de Milán en la categoría Primavera.

Argentina tendrá al frente a Panamá, que venció en tanda de penales a Francia, tras empatar sin goles, en la que fue su primera encuentro en la competencia.