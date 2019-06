Argentina vs Paraguay EN VIVO a todo o nada por clasificación a octavos de la Copa América 2019.

Argentina vs Paraguay EN VIVO | ON LINE |EN DIRECTO Los albicelestes, con Lionel Messi, salen decididos a comer carne cruda se encuentran este miércoles con los guaraníes con la intensión de conseguir tres puntos que le permitan soñar con los octavos de final de la Copa América 2019. El duelo que se jugará, desde las 7:30 p.m., en el estadio Mineirao, de Belo Horizonte lo puedes seguir por la señal de DirecTV Sports para latinoamérica y también por AmericaTV .



Lionel Messi y compañía llegan a este Argentina vs Paraguay con la 'sangre en el ojo' luego de perder el sábado en su debut (2-0) ante Colombia y es por eso que Lionel Scaloni metería dos cambios en su once uno de ellos serían Milton Casco, por el lateral derecho Renzo Saravia, y el extremo izquierdo Rodrigo De Paul, por Ángel Di María.





Argentina vs. Paraguay: horarios del partido



Perú 7:30 p.m. | América TV y DIRECTV Sports

Ecuador 7:30 p.m. | Teleamazonas y DIRECTV Sports

Colombia 7:30 p.m. | Caracol Deportes y DIRECTV Sports

México 7:30 p.m. | TDN Deportes y Sky Sports

Bolivia 8:30 p.m. | TIGO Sports y DIRECTV Sports

Paraguay 8:30 p.m. | DIRECTV Sports

Chile 8:30 p.m. | DIRECTV Sports

Venezuela 8:30 p.m. | Venevisión y DIRECTV Sports

Argentina 9:30 p.m. | TV Pública, TyC Sports y DIRECTV

Uruguay 9:30 p.m. | DIRECTV Sports

Brasil 9:30 p.m.

España 2:30 a.m. (20 de junio)

Para este Argentina vs Paraguay,la 'Albirroja' contará con el regreso de su capitán, el zaguero Gustavo Goméz, ausente en el debut por una suspensión. En tanto, Rodrigo Rojas, quien abandonó ante Catar por una lesión en el brazo izquierdo, entrenó con normalidad y estará ante los gauchos.



El argentino Eduardo Berizzo, entrenador de los guaraníes calificó el empate ante los asiáticos como "decepcionante" y es posible que haga modificaciones, sobre todo en el centro del campo. Derlis González o Richard Sánchez podrían aparecer en la alineación titular, relegando al banquillo a Celso Ortiz.



Argentina vs Paraguay: Probables alineaciones.



Argentina: Franco Armani; Renzo Saravia, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Giovani Lo Celso, Guido Rodríguez, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul; Lionel Messi y Sergio Agüero.



Paraguay: Roberto Fernández; Bruno Valdez, Gustavo Gómez, Júnior Alonso, Santiago Arzamendia; Richard Sánchez, Rodrigo Rojas, Miguel Almirón, Hernán Pérez; Óscar Cardozo y Celicio Domínguez.