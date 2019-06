Argentina vs Paraguay EN VIVO Horarios y canales para seguir partidazo por Grupo B de Copa América 2019

Argentina vs Paraguay EN VIVO EN DIRECTO. 'Albicelestes' se miden ante la 'Albirroja' por la segunda fecha del Grupo B de Copa América 2019. En esta nota conoce los horarios y canales del partidazo. ¡De vida o muerte!



Argentina vs Paraguay se llevará a cabo este miércoles 19 de junior en el Estadio Mineirao de Belo Horizonte, que seguro contará con el aliento total de sus aficionados que viajaron a Brasil.



Argentina vs Paraguay arrancará a las 7:30 p.m. de Perú. En Paraguay a las 8:30 p.m. En Argentina a las 9:30 p.m. Pero si lo verás desde otro país, revisa la siguiente lista de horarios.

Argentina vs Paraguay: Horarios del mundo



México / 7:30 p.m.

Perú / 7:30 p.m.

Colombia / 7:30 p.m.

Ecuador / 7:30 p.m.

Paraguay / 8:30 p.m.

Venezuela / 8:30 p.m.

Bolivia / 8:30 p.m.

Chile / 8:30 p.m.

Estados Unidos / 8:30 p.m.

Uruguay / 9:30 p.m.

Argentina / 9:30 p.m.

Brasil / 9:30 p.m.

España / 2:30 a.m. del 20 de junio



Argentina vs Paraguay se podrá ver a través de la señal de América TV para Perú. En Argentina por TV Pública y TyC Sports. En Paraguay por Tigo Sports. Aquí abajo más canales.



Argentina vs Paraguay: Canales del mundo



Argentina / DirecTV Sports, TV Pública y TyC Sports

Bolivia / Tigo Sports

Brasil / Globo y SporTV

Chile / DirecTV Sports y Canal 13

Colombia / DirecTV Sports y Caracol TV

Ecuador / DirecTV Sports y Teleamazonas

Francia / beIN SPORTS

Alemania / DAZN

Italia / DAZN

Japón / DAZN

México / Azteza 7 y Televisa Deportes

Paraguay / Tigo Sports

Perú / DirecTV Sports y América TV

Portugal / Sport TV1

España / DAZN

Estados Unidos / Telemundo Deportes e ESPN+

Uruguay / DirecTV Sports y vera+

Venezuela / DirecTV Sports y Venevisión

Luego de su derrota ante Colombia, Argentina se colocó último en el Grupo B. Mientras que Paraguay, tras empate con Qatar, es segundo. Equipos están obligados a ganar para soñar con la clasificación.



Argentina vs Paraguay: Alineaciones probables



Argentina: Armani; Casco, Pezzela, Otamendi, Tagliafico; Pereyra, Paredes, Lo Celso, De Paul; Messi, Martínez.



Paraguay: Fernández; Valdez, Balbuena, Gómez, Alonso; Ortiz, Rojas, González, Almirón; Domínguez, Cardozo.