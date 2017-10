Argentina vs Perú: Barra brava de Boca Juniors estremeció la Bombonera al practicar cánticos por Albiceleste [VIDEO]

La '12', es la barra brava más popular de Boca Juniors, y será el nuevo 'jugador' fuera de la cancha de la Albiceleste en la Bombonera, con miras al Argentina vs Perú por las Eliminatorias Rusia 2018.



Por ello, ya se ha hecho costumbre que luego de cada partido de Boca Juniors la barra aliente a la selección argentina con los clásicos y otros novedosos cánticos de la Albiceleste.



Es más, es conocido que gran parte de los hinchas Xeneizes de la tribuna popular de la Bombonera lograron conseguir entradas para alentar a Argentina, y estarán ante Perú.



"Vamos, vamos Argentina. Vamos, vamos a ganar. Que esta banda quilombera no te deja, no te deja de alentar", es uno de los cánticos que aprecian en el video desde la popular de Boca Juniors.

"Mandarina, mandarina, mandarina, somos todos argentinos pero no somos gallinas", se escuchó desde la barra brava en referencia a River Plate.

Argentina vs Perú: Jamás se hizo un video tan emotivo para alentar a la Albiceleste

Las diversas informaciones en la previa del Argentina vs. Perú ya daban cuenta que la Bombonera tiembla, o la presión de los hinchas en las tribunas, que están más cercanas al terreno de juego.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.