Argentina vs Perú: La foto y el mensaje de amistad que conmueve las redes sociales

No es un secreto que muchos hinchas de Boca Juniors estarán en en estadio la Bombonera alentando a la selección Albicelete, por ello llamó la atención el masaje de amistad que se viralizó redes sociales previo al Argentina vs. Perú por las Eliminatorias.

La página de Facebook 'Boca Es Mi Vida' viralizó una foto con un mensaje de confraternidad en los días previos al Argentina vs Perú. El contexto de la foto es la guerra de Las Malvinas. Se destaca el apoyo que recibió Argentina por parte de Perú y que tuvo un gesto que quedó en una imagen.



"No los puteemos. Tratemos de ganarles y entrar a Rusia nada más. Nos quieres desde siempre y son de los pocos que lo hacen de corazón", cita la publicación en referencia a dicho acontecimiento histórico y lo relaciona con el Argentina vs Perú.



Pero la foto en blanco y negro que acompaña la frase, muestra una banderola en un estadio de fútbol: "Para el Perú las Malvinas siempre argentinas", en el marco de un escenario repleto de público.

Pero no quedó allí, los comentarios de la publicación refrendaban ese sentimiento de amistad entre ambos países. "No mezclemos es solo fútbol, pero tampoco olvidemos que los únicos que nos dieron una mano con Malvinas fueron nuestros hermanos peruanos. Respeto", escribió un usuario de Facebook en los comentarios de la publicación.



Más allá de los acontecimientos histórico, este gesto en busca de un clima deportivo pese al recuerdo de una guerra, vale. Argentina vs Perú se enfrentarán este 5 de octubre (6:30 p.m.)

