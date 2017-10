Argentina vs Perú: Jamás se hizo un video tan emotivo para alentar a la Albiceleste

Argentina vs Perú: Ambas selecciones se enfrentan este jueves por las Eliminatorias Rusia 2018 en el estadio la Bombonera y la AFA publicó un video de motivación que te llena sensaciones diferentes de cara al decisivo partido, que puede dejar sin Mundial a los Albicelestes.

"Dicen que la selección no tiene hinchas. Sin embargo, en Brasil todavía se escucha lo que se siente", se escucha al inicio del video, acompañado de imágenes de los aficionados argentinos. Así, viven la previa del Argentina vs Perú.



"Dicen que a los jugadores no les importa la camiseta pero al mejor del mundo le falta cumplir un único sueño. Tener esa copa de cara al cielo, como la tuvo el Dios de los mortales, que le enseñó a los ingleses como hacer hermoso el juego que ellos habían inventado", completa la primera parte del sport motivacional que ya rompió registros en las redes sociales de los argentinos.

Así se vivió la euforia de los hinchas peruanos tras la salida del bus de la selección:

"Es ahora o nunca, o vamos todos o no va ninguno. Falta cada vez menos y mi corazón va a estallar. Ya quiero que sea la hora porque de esta salimos todos unidos", es otra de las frases del video, que invoca a la unidad y el aliento de todos los argentinos previo al Argentina vs Perú.



La parte final del video, inspirado en el partido Argentina vs. Perú en la Bombonera, es conmovedor. Mira el video y te conmoveras. #YoAmoAMiSelección es el hashtag que promueve la campaña de motivación de la AFA.

