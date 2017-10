Argentina vs. Perú. Lionel Messi liderará el ataque de Argentina que este jueves 5 de octubre, a las 6:30pm. (hora peruana) y 8:30pm (hora argentina), se jugará la vida y la clasificación al mundial de Rusia 2018 ante Perú en la Bombonera de Boca, el mítico estadio del cual todos los argentinos hablan y temen que se cumpla la maldición de 1969, cuando la selección peruana acabó con las ilusiones de los argentinos al dejarlos fuera de la contienda mundialista por única vez en su historia.



Esta vez, Jorge Sampaoli no quiere errores, no quiere que se le ceda el balón, mucho menos que se le deje avanzar a los peruanos en el Argentina vs. Perú, partido que se iniciará desde las 6:30 pm. (Vía TyC Sports)



El 'Hombrecito' no ha querido hablar con la prensa argentina y ha mostrado un total hermetismo frente a lo que sería su alineación en el Argentina vs. Perú. Sin embargo, ya se barajan los nombres de los 11 jugadores que saltarán a la cancha de juego y dar todo con tal de cumplir el objetivo y obtener el boleto que les permita estar nuevamente en el mundial de Rusia 2018.



Argentina buscará la clasificación al mundial Rusia 2018. Argentina buscará la clasificación al mundial Rusia 2018. Argentina buscará la clasificación al mundial Rusia 2018.

Hasta hace unos días Mascherano no esta confirmado y se decía que vería el partido desde la banca de suplentes, pero Sampaoli no quiere dejar ningún espacio y sabe que el defensa es pieza clave en el conjunto argentino. Así, los gauchos formarían en el Argentina vs. Perú con Romero; Mercado, Mascherano, Otamendi, Acuña; Pérez (Rigoni), Biglia (Paredes), Banega (Gago); Messi, Di María y Benedetto.



La tarde del miércoles fue el último entrenamiento de la albiceleste antes de la conferencia de prensa de Sampaoli, quien dará algunos alcances de cómo llegará la selección argentina al partido Argentina vs. Perú por la fecha 17 de Eliminatorias Rusia 2018.

Argentina ocupa el puesto que permite jugar una repesca ante Nueva Zelanda para buscar la clasificación al Mundial de Rusia 2018, pero con un triunfo ante Perú podría no necesitar este 'comodín', sino que escalaría hasta alcanzar una de las cuatro plazas a la copa del mundo.



PERÚ LLEGA A HACER HISTORIA EN LA BOMBONERA



La selección peruana llega a Buenos Aires con las maletas cargadas de ilusiones y con la convicción de hacerle frente a una poderosa Argentina que tendrá a su favor a toda la hinchada y a miles de compatriotas alentando a viva voz dentro y fuera de la Bombonera.



Paolo Guerrero es la carta principal de gol de la selección peruana en el Argentina vs. Perú y por indicación de Ricardo Gareca será el encargado de ejecutar los tiros librea ante los albicelestes. "Concentrado y preparado. A darlo todo por la blanquirroja. ¡Vamos Perú!", dijo el delantero peruano en Facebook.



‘Chito’ de La Torre tras elección de sede para el Perú vs Argentina: ‘La Bombonera ya no da miedo’ El fantasma del 69 recuerda el triunfo peruano que dejó fuera del mundial a Argentina. ‘Chito’ de La Torre tras elección de sede para el Perú vs Argentina: ‘La Bombonera ya no da miedo’

Perú, que no pisa un Mundial desde España-1982, tiene 24 puntos y está en cuarto lugar, en la zona de clasificación directa. Lo sigue Argentina, con el mismo puntaje pero con peor saldo de goles.



Sin duda el Argentina vs. Perú es uno de los partidos más esperados de la fecha. Ambas selecciones tienen el mismo objetivo: lograr un triunfo que les permita tranquilamente clasificar al Mundial Rusia 2018.

ALINEACIONES ARGENTINA VS. PERÚ



Argentina: Sergio Romero; Gabriel Mercado, Federico Fazio, Nicolás Otamendi; Enzo Pérez, Lucas Biglia, Ever Banega, Emiliano Rigoni; Lionel Messi, Mauro Icardi y Ángel Di María.



Perú: Carlos Cáceda; Aldo Corzo, Miguel Araujo, Alberto Rodríguez, Miguel Trauco; Andy Polo, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Édison Flores; Sergio Peña y Paolo Guerrero.



Árbitro: Wilton Sampaio, asistido por sus compatriotas Kleber Lucio Gil y Bruno Boschilia.



Perú vs. Argentina se juegan un partidazo a muerte por la clasificación al Mundial Rusia 2018 Perú vs. Argentina se juegan un partidazo a muerte por la clasificación al Mundial Rusia 2018 Perú vs. Argentina se juegan un partidazo a muerte por la clasificación al Mundial Rusia 2018

Estadio: Alberto J. Armando, conocido como 'la Bombonera', con capacidad para unos 49.000 espectadores.