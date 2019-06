Argentina vs Qatar EN VIVO Horarios y canales para seguir partido por última fecha de Grupo B de Copa América

Argentina vs Qatar EN VIVO EN DIRECTO ONLINE. Argentinos y cataríes se ven las caras por el pase a cuartos de final de Copa América 2019. En esta nota conoce los horarios y canales del partido. ¡Toma nota y no te lo pierdas!



¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el Argentina vs Qatar? Pues este domingo 23 de junio en el Estadio Arena do Gremio de Porto Alegre, que contará con el total apoyo de sus aficionados.



¿A qué hora arranca el Argentina vs Qatar? Todo inicia a las 2:00 p.m. de Perú y Colombia. En Argentina y Brasil a las 4:00 p.m. Pero si lo verás desde otro país, revisa la siguiente lista de horarios.

Argentina vs Qatar: Horarios del mundo



México / 2:00 p.m.

Perú / 2:00 p.m.

Colombia / 2:00 p.m.

Ecuador / 2:00 p.m.

Bolivia / 3:00 p.m.

Paraguay / 3:00 p.m.

Venezuela / 3:00 p.m.

Chile / 3:00 p.m.

Estados Unidos / 3:00 p.m.

Uruguay / 4:00 p.m.

Argentina / 4:00 p.m.

Brasil / 4:00 p.m.



¿Qué canales de TV pasarán el Argentina vs Qatar? En Perú lo podrás ver por América TV en señal abierta. En Argentina por TV Pública y TyC Sports. DirecTV Sports para Latinoamérica.



Argentina vs Qatar: Canales del mundo



Argentina / DirecTV Sports, TV Pública y TyC Sports

Bolivia / Tigo Sports

Brasil / SporTV

Chile / DirecTV Sports

Colombia / DirecTV Sports

Ecuador / DirecTV Sports y Teleamazonas

Francia / beIN Sports 2

Alemania / DAZN

Italia / DAZN

Japón / DAZN

México / Sky HD

Paraguay / Tigo Sports

Perú / DirecTV Sports y América TV

Portugal / Sport TV1

Qatar / beIN Sports MAX HD3

España / DAZN y tvG2

Estados Unidos / Telemundo e ESPN+

Uruguay / DirecTV Sports, vera+ y Monte Carlo TV Canal 4

Venezuela / DirecTV Sports y Venevisión

¿Vas a seguir el Argentina vs Qatar vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.



Argentina vs Qatar: Alineaciones probables



Argentina: Armani, Casco, Pezzella, Otamendi, Tagliafico, Paredes, Rodríguez, Lo Celso, Messi, Agüero, Martínez (o Dybala).



Catar: Saad Al Sheeb; Correia, Bassam Al Rawi, Tarek Salman, Karim Hassan Abdel; Boudiaf, Abdulaziz Hatem, Boualem Khoukhi, Hasan Khalid; Almoez Ali, Akram Afif.