Argentina vs Qatar EN VIVO vía DirecTV Sports, TV Pública y TyC Sports por Grupo B de Copa América 2019

Argentina vs Qatar EN VIVO ONLINE. Con Lionel Messi a la cabeza, los argentinos buscan el pase a cuartos de final ante el campeón de Asia. Todo esto en la última jornada del Grupo B de Copa América 2019.



La cita para el Argentina vs Qatar en el Arena do Gremio de Porto Alegre desde las 2:00 p.m. de Perú y 4:00 p.m. del país 'gaucho'. Abajo puedes ver más horarios para seguir el partido.



Argentina, que no encuentra un 'onde ideal' en esta nueva etapa post Mundial, tiene que ganar sí o sí a Qatar (y esperar derrota de Paraguay) para poner su nombre en la siguiente instancia.

Ante la necesidad de los 3 puntos, el técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, pondría 3 delanteros para batir el arco de Qatar: Lionel Messi, Lautaro Martínez y Sergio Agüero.



Mientras, Qatar afronta el partido sin nada que perder, ya que toma la competición como preparación para el Mundial que organizarán en 2022. Igual, la ambición de eliminar a Argentina está presente.

Argentina vs Qatar: Horarios del mundo



México / 2:00 p.m.

Perú / 2:00 p.m.

Colombia / 2:00 p.m.

Ecuador / 2:00 p.m.

Bolivia / 3:00 p.m.

Paraguay / 3:00 p.m.

Venezuela / 3:00 p.m.

Chile / 3:00 p.m.

Estados Unidos / 3:00 p.m.

Uruguay / 4:00 p.m.

Argentina / 4:00 p.m.

Brasil / 4:00 p.m.



Argentina vs Qatar: Canales del mundo



Argentina / DirecTV Sports, TV Pública y TyC Sports

Bolivia / Tigo Sports

Brasil / SporTV

Chile / DirecTV Sports

Colombia / DirecTV Sports

Ecuador / DirecTV Sports y Teleamazonas

Francia / beIN Sports 2

Alemania / DAZN

Italia / DAZN

Japón / DAZN

México / Sky HD

Paraguay / Tigo Sports

Perú / DirecTV Sports y América TV

Portugal / Sport TV1

Qatar / beIN Sports MAX HD3

España / DAZN y tvG2

Estados Unidos / Telemundo e ESPN+

Uruguay / DirecTV Sports, vera+ y Monte Carlo TV Canal 4

Venezuela / DirecTV Sports y Venevisión