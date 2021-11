Una noticia que no le gustará al PSG. Lionel Messi se recuperó de los problemas físicos que no le permitían jugar en el Paris Saint Germain y estará disponible este viernes para jugar en el choque de Argentina vs. Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Lionel Scaloni brindó declaraciones a la prensa en la que se refirió al estado de su máxima estrella.

“Messi está bien, ayer se entrenó. Hizo (trabajos) diferenciados los primeros días y ayer intensificó un poco más, y en principio está a disposición, pensamos que Leo está bien”, dijo Scaloni el jueves en una rueda de prensa en el campo deportivo de la Asociación del Fútbol Argentino.

“Leo quiere jugar y yo quiero que juegue. En la Copa América ha jugado siempre y para mí es un orgullo. Ojalá todos tengan las ganas de jugar como él en la Copa aun no estando en las mejores condiciones”, agregó.

Cabe destacar que Messi no participó de los últimos partidos del PSG debido a “molestias en los isquiotibiales del lado izquierdo y dolor en la rodilla tras una contusión”, por lo cual la convocatoria del seleccionado provocó la reacción de la directiva del club parisino y Leonardo.

Scaloni opinó respecto a la incomodidad del dirigente deportivo del PSG: “Con Leonardo tenemos relación y es entendible lo de ellos, que entienden que en los últimos tiempos (Messi) ha estado mucho con la selección por cuestión de calendario (...) Tampoco se puede dudar que estamos en regla de convocarlos. Siempre ha sido un problema para los clubes europeos”.

Respecto al duelo ante Uruguay

“El equipo no va a tener muchas variantes. Leandro (Paredes) está descartado para este partido. No vamos a correr ningún riesgo y tenemos jugadores que pueden hacerlo igual que él. Es la misma base que jugó contra Perú y lo definiremos hoy con la situación de Leo”, señaló el DT de la ‘Albiceleste’.

“Uruguay no jugó un partido con más o menos intensidad. En el fútbol, con el VAR, ya no existe más eso de ganar a lo guapo. Cualquier cosa es roja o te lleva una amarilla. Corres el riesgo de que el VAR intervenga. Puedes jugar friccionado, ponerle las cosas difíciles al rival, pero nada más. Uruguay tiene futbolistas para jugar bien. En los primeros minutos acá ellos tuvieron situaciones. Tienen uno de los mejores delanteros del mundo (Luis Suárez). Ellos intentarán cerrar espacios y salir de contra. Estamos preparados para eso”, concretó Scaloni.