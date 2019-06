Argentina vs Venzuela: Miles de aficionados argentinos se concentraron en el legendario Maracaná y protagonizaron una intensa fiesta con cánticos, música y mucho ánimo, dejar claro que ayudarán a romper un nuevo récord de asistencia en esta Copa América de estadios vacíos.



Un día después de protagonizar un banderazo que paralizó la playa de Copacabana y que mostró que habían llegado a miles a Río de Janeiro, los argentinos acudieron al estadio tan confiados en una victoria sobre Venezuela en cuartos de final que ya están pensando en la posible semifinal con Brasil el próximo martes en Belo Horizonte.

[Mira el GOLAZO de TACO de Lautaro Martínez en el Argentina vs Venezuela]

"La expectativa hoy es ganar obviamente, para pasar y jugar la semifinal con Brasil. Qué mejor que nuevamente un Brasil-Argentina aquí y qué mejor que eliminar a Brasil en su casa", dijo a Efe Emilio Santori, un argentino procedente de Río Negro (Patagonia) y que llegó el pasado lunes a Río de Janeiro acompañado por varios amigos y familiares.

Argentina vs Venezuela: Hinchas se apoderaron del Maracaná y armaron fiesta multicolor Fotos

"Y la expectativa para la semifinal es ganarla también. Qué te voy a decir. No te voy a mentir. Aunque Argentina sinceramente no está jugando bien, siempre somos candidatos. De verdad, el favorito es Argentina. Hay que reconocerlo", agregó el confiado aficionado que prácticamente olvidó la necesidad de vencer a Venezuela.



Para Andres Saravia, que llegó a Río esta semana en una caravana de coches procedente de Buenos Aires, la crisis que atravesaba Argentina y que por poco le impide clasificar a cuartos de final en la Copa América es cosa del pasado, por lo que no tiene nada de precipitado soñar en la semifinal con Brasil.



Argentina tendrá que vencer este viernes en el Maracaná a una Venezuela con la que empató dos veces y sufrió una derrota en sus últimos tres partidos para soñar con la semifinal del próximo martes en Belo Horizonte.



Brasil ya garantizó el cupo en esa semifinal tras imponerse por penaltis el jueves a Paraguay, con la que empató en Porto Alegre en su compromiso por cuartos de final.



La confianza de los argentinos es tan elevada que, tanto en el banderazo de Copacabana la víspera como en la toma del Maracaná este viernes, recordaron el cántico con el que invadieron Río de Janeiro hace exactos cinco años antes de perder la final del Mundial 2014 igualmente en el Maracaná ante Alemania.



"Brasil, ¿decime que se siente tener en casa a tu papá? Te juro que aunque pasen los años nunca nos vamos a olvidar", cantaron a los gritos en las puertas del Maracaná.



"A Messi lo vas a ver. La Copa nos va a traer. Maradona es más grande que Pelé", según el famoso cántico revivido esta semana en Río de Janeiro.



Alan Delfino, un porteño que llegó el miércoles a Río con cuatro amigos en caravana de autobuses, es otro de los que confía en el poder goleador de Messi para que Argentina llegue hasta la semifinal con Brasil.



"La expectativa para hoy es que Argentina vencerá por 2-1 con dos goles de Messi. Vamos a ganar y a enfrentar a Brasil. Iremos a la semifinal con Brasil y ganaremos también porque somos el papá de Brasil. Vine a ver a Argentina ganarle a Brasil", afirmó Delfino.

