Mohammed Bin Salman, príncipe de Arabia Saudita, es el nuevo dueño del Newcastle de la Premier League. El jeque no tendrá ningún problema en gastar millones de euros para ganar títulos, como antes ya ocurrió con el Manchester City y el PSG con sus respectivos propietarios, también del Medio Oriente.

Desde Inglaterra ya analizan a posibles técnicos y uno de ellos es el argentino Matías Almeyda. Según el medio italiano ‘Tuttomercato’, Matías es uno de los que está en la lista de candidatos junto a: Unai Emery, Roberto Martínez, Steven Gerrard y Paulo Fonseca.

Según la web, esta posibilidad nace debido a que Matías Almeyda, técnico del San José Earthquakes de la MLS, podría quedar libre, tras una campaña irregular del equipo, que deriva en rumores de acercamiento con Guadalajara, equipo donde ya dirigió hace unas temporadas.

El objetivo en el Newcastle es tener un nuevo entrenador y todos los refuerzos importantes en el próximo mercado de pases, antes de que el equipo se siga complicado, ya que por ahora está en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones de la Premier League.

Almeyda ya habló de una posible salida del San José hace algunas semanas: “Mi futuro está en manos del dueño del club John Fisher. He hablado mucho con él, seguramente hablaré cuando termine esto porque ahora no es momento. Le he expresado mis sentimientos en un montón de cosas y él también a mí”.

“No dejo de ser un empleado del club. Por ahí John Fisher (propietario del club) no está contento con mi trabajo y decida que me tenga que ir, está dentro de las posibilidades. Y si me quedo, hay cosas que modificar”, finalizó.