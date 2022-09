El clima del vestuario de Alianza Lima no mejora, el regreso de Jefferson Farfán no solo ha sido cuestionado por los hinchas y muchos periodistas. Hoy también paerece cuestionado por algunos jugadores del plantel, quienes no han visto con buenos ojos que haya jugado el clásico en tan bajo nivel. Este jueves, Arley Rodríguez sorprendió con una frase del ‘Cholo’ Simeone en su cuenta de Instagram y que ha hecho ruido en Matute.

El colombiano compite directamente con Jefferson Farfán por tener minutos en el equipo y al parecer no ha sentido justicia de parte de Carlos Bustos, sobre la inclusión de la ‘Foquita’ no solo en el clásico, sino que también tendría chances de alternar este sanado ante Academia Cantolao.

“ El mayor respeto en el fútbol y que le puedo brindar a mis jugadores es que compitan por el puesto (competencia sana), después me puedo ir mi casa tranquilo ” compartió el delantero cafetero en sus stories de Instagram, después del partido de práctica de Alianza Lima e intuyendo que el ‘10 de la Calle’ volvería a ser convocado.

Arley Rodríguez dejó polémico mensaje sobre situación que vive con 'Foquita' (Video: @arleyrodriguez_ar9)

Arley Rodríguez reclamaría a DT darle mismo minutos que la ‘Foquita

Arley Rodríguez había sido uno de los jugadores que se había mantenido al margen de los grupos que habían pedido el control del vestuario de Alianza Lima, pero ahora envía un mensaje de disconformidad sobre como el DT victoriano estaría administrando la justicia en una posición donde al parecer no competiría de la misma manera con el ‘10 de la Calle’.

Durante el clásico el atacante colombiano ingresó a los 84 minutos en reemplazo de Ricardo Lagos, los mismos instantes que tuvo Jefferson Farfán a quien le tocó ingresar por Jairo Concha. Ambos compitieron los mismo 14 minutos, pese a que Rodríguez llegaba en mejores condiciones físicas y de ritmo competitivo que el ‘10 de la Calle’. Algo que esppera no se repita este sábado.

Jefferson Farfán con chances de jugar ante Cantolao el sábado en Matute

La ‘Foquita’ y las redes sociales de Alianza Lima decidieron enviar un nuevo mensaje a todos los críticos, que pensaban que la inclusión del ‘10 de la Calle’ respondía a un tema extradeportivo y este miércoles se compartió en Instagram parte de la sesión de entrenamiento con el goleador participando de una activación muscular previo a los entrenamientos bajo la atenta mirada del entrenador, descartándose así que el delantero haya sufrido alguna lesión ante el cuadro estudiantil.

Jefferson Farfán solo pudo jugar 14 minutos en el clásico ante Universitario y solo pudo tener dos jugadas cerca del área crema, sin representar mayor peligro, pero esa no fue la mayor crítica, pues todos los comentarios en contra estuvieron dirigidos a un supuesto sobrepeso que generó una ola de memes en las redes sociales y del que se ocupo hasta Magaly Medina .