Arley Rodríguez no tuvo que jugar desde el arranque para ser la figura de Club Alianza Lima frente a Sport Boys Association por la jornada 8 de Liga 1 (Primera División de Perú). El delantero colombiano ingresó a los 78′ y le cambió la cara al equipo de Carlos Bustos. Mira el video.

El ‘cafetero’ anotó el primero de Alianza Lima tras pivoteo de Hernán Barcos y todo mejoró para los de La Victoria: encontraron más espacios y terminaron ganando 2-0 en el Estadio Alberto Gallardo.

“Primero la tranquilidad de aportar de donde me toque. Un partido se cambia en poco tiempo. Dios premia la actitud y el esfuerzo. Hoy me tocó ingresar y lograr la bendición del gol”, señaló Arley Rodríguez sobre su primer gol con Alianza Lima.

“Alianza es un equipo grande que, cuando no encuentra el fútbol, la actitud es fundamental. Eso lo veía desde afuera: que con un poquito de ganas, de berraquera, lo pasábamos por encima”, añadió el delantero.

“Donde me toque voy a aportar, ya sea en el banco o desde el inicio. Pienso que tengo mucho por dar, todavía no me siento en mi nivel”, cerró muy contento Arley Rodríguez.

Arley Rodríguez tras gol y victoria de Alianza Lima: "Lo ganamos con berraquera". (GOLPERÚ)

¿QUÉ SIGNIFICA BERRAQUERA?

Según la RAE, verraquera: coloquialmente: lloro con rabia y continuado de los niños; verraquear: gruñir o dar señales de enfado o enojo, llorar con rabia y continuadamente.

Según el Diccionario de Americanismos, berraco: persona valiente o persona o cosa extraordinaria o magnífica.

Según el Diccionario del Colombiano Actual, berraco: colérico. furioso; de gran valor o magnitud; que tiene empeño para un arte actividad; berraquera: cólera, furia, valor, obstinación, terquedad, que tiene grandes aptitudes para un arte o actividad; también significa maravilla.

