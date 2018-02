Arsenal FC oficializó la renovación, con un contrato "de larga duración", del mediapunta internacional germano Mesut Özil y acabó con las especulaciones sobre su salida de los 'Gunners'.



"Estamos encantados de confirmar que Mesut Özil ha firmado un contrato de larga duración con nosotros", informó Arsenal a través de un comunicado. "Mesut ha ganado la FA Cup tres veces desde que llegó al club, en 2013, y ha disputado 182 partidos, en los que ha marcado 36 goles y dado 61 asistencias", añadió.



" Mesut Özil ha estado en gran forma esta temporada también, marcando cuatro tantos, dando siete asistencias y creando 70 ocasiones de gol en 21 partidos en todas las competiciones. Enhorabuena, Mesut. Por muchos años más", señaló el club en la nota.



Mesut Özil, de 29 años, que terminaba contrato el próximo mes de junio, pasa a ser el futbolista mejor pagado en la historia del Arsenal, con un salario bruto de 400.0000 euros a la semana.

Arsenal FC renovó contrato con Mesut Özil hasta el 2021

Pese a que Arsenal no ha especificado la duración del contrato, se conoció que ha firmado una ampliación por tres temporadas y media, hasta junio de 2021.



Después de meses de rumores sobre su futuro, el jugador teutón, tentado por equipos de la talla de Manchester United o París Saint-Germain, han puesto fin a las especulaciones comprometiendo su futuro con el Arsenal.



"Estoy encantado de anunciar que estaré tres años más en el Arsenal. Ha sido una de las decisiones más importantes de mi carrera futbolística y por eso tuve que pensarlo mucho y hablarlo con mi gente de confianza. ¡Lo bueno se hace esperar!", publicó Ózil en su cuenta de Twitter poco después de sellar la ampliación.



"Al final dejé al corazón que decidiera. Siempre he dicho que aquí me siento como en casa y que estoy motivado para conseguir grandes cosas en los próximos años", escribió el alemán.



Las noticias de la renovación llegan un día después de que el club londinense anunciara el fichaje del delantero gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, procedente del Borussia Dortmund, por 56 millones de libras (63,7 millones de euros).



En sus cuatro temporadas y media en el Emirates Stadium -llegó del Real Madrid en verano de 2013 por 42,4 millones de libras-, Özil ha levantado tres títulos de la FA Cup (Copa de Inglaterra) y una Community Shield.

