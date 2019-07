Arsenal vs Fiorentina EN VIVO Chocan por la International Champions Cup

Arsenal vs Fiorentina EN VIVO EN DIRECTO. 'Gunners' chocan con los 'Violas' este sábado en el Bank of America Stadium de Carolina del Norte (Estados Unidos) por International Champions Cup. Todo arranca a las 5:00 p.m. por DirecTV Sports 2 para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Arsenal vs Fiorentina vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



En un partidazo de pronóstico reservado, Arsenal y Fiorentina se miden por la segunda fecha de la International Champions Cup. Con debut positivo, equipos van por otro triunfo en la competencia.

La International Champions Cup es un torneo en la que solo participan 12 clubes de élite. Esta competencia se lleva a cabo antes del inicio de las Ligas y en el final de las pretemporadas.



Arsenal de Unai Emery viene de ganar 2-1 a Bayern Munich con goles de Poznanski y Nkeitah. Mientras que Fiorentina se impuso 2-1 a Guadalajara de México con tantos de Simeone y Sottil.