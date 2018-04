Arsene Wenger renunció al Arsenal tras 22 años en el cargo y los memes no podían faltar [FOTOS y VIDEOS] 

Arsene Wenger dejará Arsenal luego de más de 21 años A las riendas, poniendo fin a un reinado que le vio introducir nuevos métodos en la Premier League y convertirse en el técnico más exitoso en la historia del club.



Aunque el francés de 68 años anunció sus propios planes de salida el viernes, su término como el técnico más duradero en el fútbol inglés finalizará al final de la campaña del Arsenal con un trasfondo de creciente descontento en medio de una clara declinación de la competitividad del club.



Arsenal no ha ganado la Premier desde el 2004, una campaña que fue el cenit de la carrera de Arsene Wenger, al convertirse en apenas el segundo técnico en terminar una temporada invicto.



La campaña de los 'Invencibles', su tercer cetro en la Premier League, ayudó a proteger a Arsene Wenger de sus críticos años más tarde. Pero el poder de el entrenador pareció desvanecerse en el último año, cuando el club trajo ejecutivos para encargarse de una nueva dirección.



El nuevo contrato de dos años que Arsene Wenger firmó tras ganar la Copa FA por séptima ocasión en mayo pasado no será completado.



"Luego de considerarlo cuidadosamente y discusiones con el club, siento que es el momento adecuado para renunciar al final de la campaña”, dijo Arsene Wenger. “Estoy agradecido por el privilegio de haber servido al equipo durante tantos años memorables. Yo dirigí el club con plena dedicación e integridad”.



"Llamó a nuestros hinchas a respaldar al equipo para finalizar en una buena nota. Mi amor y me respaldo para siempre”.



Aunque Arsenal es sexto en la Liga Premier, puede aún conseguir un fin exitoso de la campaña si gana la Europa League.



La participación de Arsenal en esa competencia, no obstante, es otro indicio de la declinación de los últimos años bajo Arsene Wenger. Arsenal se había acostumbrado a clasificarse a la Champions League con el francés antes de perdérsela por primera vez en dos décadas tras finalizar quinto en la Premier la temporada pasada.



Ganar la Europa League es ahora la única forma realista de Arsenal para que Arsene Wenger le deje a su sucesor un puesto en la Champions.



Entre los contendientes tempranos a suceder a Arsene Wenger están dos alemanes: Thomas Tuchel, que dejó Borussia Dortmund el año pasado, y el técnico de Alemania Joachim Löw.



Un candidato popular entre los hinchas de Arsenal sería Patrick Vieira, que ha estado ganando experiencia como técnico del New York City FC en la MLS. El mediocampista fue una de las primeras contrataciones de Arsene Wenger en 1996 y fue miembro crucial del equipo que ganó tres títulos de la Premier.

