Pilar Lizama es suegra del arquero de la selección chilena, Claudio Bravo, y también salió al frente para acusar de borracho a Arturo Vidal. Así, ratificó las palabras de su hija y esposa del capitán de La Roja, Carla Pardo.



"Todo el mundo sabía que Arturo Vidal llegaba borracho. Es lo más transparente y directo. Mi hija (Carla Pardo) no se guarda nada. Sabíamos lo que estaba pasando en la selección, y no porque Claudio (Bravo) lo cuente. Nosotros tenemos gente que trabaja en el Casino Monticello y nos contó. Somos vecinos del casino. De allá se filtra mucha información", aseguró la suegra de Claudio Bravo en declaraciones al programa de TV Bienvenidos de canal 13.



"Me lo contó un sobrino que trabaja allá. Hubo una pelea, Arturo Vidal estaba ahí. Se había ido a las 7 de la mañana y pagó para que el casino borrara las cámaras de seguridad de todo el show que habían hecho", disparó Pilar Lizana tras la eliminación de Chile del Mundial Rusia 2018.



Agregó que el jugador hizo lo imposible para que no se difundieran los registros de las cámaras de seguridad del casino en su última jarana y consideró que el centrocampista "necesita ayuda".

Mira las declaraciones de la suegra de Claudio Bravo:

La suegra de Claudio Bravo, Pilar Lizama, detalló el escándalo del casino que protagonizó Arturo Vidal

En vísperas del partido con Paraguay, que Chile perdió por 0-3 en Santiago, se informó que Arturo Vidal estuvo de jarana con un grupo de amigos hasta la madrugada en un casino.



A la mañana siguiente Arturo Vidal lo negó, acusando a "los mala leche que quieren destruir mi imagen" de haber inventado todo.



Vidal ya tenía el antecedente de haber destruido su Ferrari al chocar en plena Copa América 2015, tras una farra en el mismo casino, además de haber estado involucrado antes en otros casos de indisciplina.



Tras la eliminación, comenzó un rifirrafe de acusaciones, mea culpas y declaraciones que han incluido a familiares de los jugadores.

Claudio Bravo: Su esposa tildó de borrachos a jugadores en Instagram tras eliminación de Chile

"Yo sé que la mayoría se pelaron el culo, mientras otros se iban de fiesta e incluso no entrenaban de la borrachera que llevaban. A quién le quepa el sombrero que se lo ponga y que se deje de andar llorando. Porque ahora es un país entero el que llora", escribió en las redes sociales Carla Pardo, la esposa del capitán Claudio Bravo.



Bravo, que afirmó que ningún jugador ha pensado en dejar la selección pese a la eliminación, comentó sobre las opiniones de su esposa "que cada uno se ponga el sombrero y el zapato aprieta siempre. Cada uno de nosotros lo sabe".



Pizzi anunció su partida de la Roja y los dirigentes chilenos ya buscan un sucesor, en una lista encabezada por Manuel Pellegrini e integrada por los argentinos Eduardo Berizzo y Marcelo Gallardo y el uruguayo Martín Lasarte.

