Arturo Vidal caliente por perder chance de final con Perú: "Nunca fueron superiores a nosotros" [VIDEO]

Arturo Vidal quedó muy molesto tras perder opción de final con Perú en el Estadio Arena do Gremio de Porto Alegre. Para el mediocampista chileno, el equipo de Ricardo Gareca nunca fue superior durante los 90 minutos.



"Nunca fueron superiores a nosotros, aprovecharon las ocasiones. Luego salimos a buscar pero no tuvimos la suerte. Hay que sacar las buenas cosas, preparar lo que viene, mejorar porque se viene una eliminatoria dura", dijo caliente Arturo Vidal tras finalizar el partido.



"Dimos ventaja, es un 3 a 0 no merecido, pero les doy mis felicitaciones a Perú", continuó el también futbolista del Barcelona de España.

Video: Arturo Vidal

Por otro lado, Arturo Vidal le quitó importancia al choque por el tercer puesto frente a Argentina. "Pelear el tercer lugar no tiene ninguna importancia, hay que jugar para cumplir".