La selección de Chile medirá fuerzas con Paraguay en el Defensores del Chaco, en uno de los partidos más atractivos del reinicio de las Eliminatorias Qatar 2022. Hasta ahora, ambos representativos se encuentran muy cerca de la zona de repechaje, por lo que este resultado podría determinar muchas cosas en el cierre del proceso clasificatorio.

Ante este panorama, Arturo Vidal, referente de ‘La Roja’, es consciente de la importancia del encuentro, por ello, a horas del pitazo inicial, publicó un alentador mensaje en sus redes sociales. De inmediato, recibió miles de likes y muchos fanáticos del equipo lo compartieron.

“Vamos La Roja, a dejar la vida en la cancha. Nadie nos puede quitar nuestro sueño. ¡Vamos equipo, hoy más fuertes que nunca!”, escribió el jugador del Inter de Milán junto a dos imágenes suyas vistiendo la camiseta de la selección nacional.

El jugador del Inter de Milán será titular ante Paraguay, a pesar de no ser utilizado en los últimos partidos del cuadro ‘Neroazurri’ en la Serie A. El entrenador Martín Lasarte confía en el juego que desarrolla y en su labor como uno de los líderes del plantel.

Precisamente, el estratega fue consultado por el ritmo de juego que traen Arturo Vidal y Alexis Sánchez, que no han sumado muchos minutos en Italia, el entrenador de Chile fue categórico en el valor y la posición que tienen en el plantel.

“Esta es la pregunta de siempre. No la menosprecio. Cuando Claudio no jugaba, se comentaba el tema de él. Alexis no venía jugando y para mí hizo una triple fecha fantástica, tomando en cuenta lo poco que ha jugado. Arturo ha competido más. Eduardo viene de una lesión. Maripán, Roco, Gary, Mauricio y Eugenio están jugando. Cada fecha eliminatoria tiene su particularidad. No podemos tener un 100 % de efectividad en minutos jugados”, señaló Martín Lasarte.

Arturo Vidal y el mensaje de aliento antes del Chile vs. Paraguay. (Captura: Twitter)

¿Cuándo se juega Chile vs. Paraguay?

El partido Chile vs. Paraguay se jugará este jueves 11 de noviembre desde las 6:00 p. m. (hora peruana) y 8:00 p. m. (hora chilena y paraguaya) por la fecha 13 de las Eliminatorias Qatar 2022. Antes del inicio de la jornada doble, la ‘Roja’ es sexta con 13 puntos, mientras que la ‘Albirroja’ es octava con 12 unidades.