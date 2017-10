Arturo Vidal le responde fuerte y claro a Jorge Sampaoli por acusarlo de "tomar mucho y perder el control"

La polémica por las declaraciones del director técnico de la selección chilena, Jorge Sampaoli ,sobre los futbolistas mapochos continúa. Uno de los aludidos por estos dichos es el centrocampista Arturo Vidal,quien utilizó su Instagram para responderle al entrenador argentino.



El rey Arturo, como se identifica el futbolista en Instagram, publicó una imagen que dice Sampaoli retrocede en la polémica con Vidal: 'Sigo considerándolo el mejor volante mixto del mundo". A esta imagen le agrega la frase "soy el mejor" e iconos de puño.



De esta manera, Arturo Vidal, niega las acusaciones hechas por Sampaoli en 2015 al diario chileno 'Las Últimas Noticias'. Muchos hinchas consideran que el centrocampista tiene un problema con el alcohol debido a que en ese mismo año se hizo publico que el centrocapista chocó su Ferrari por manejar en estado de ebridad.



En las declaraciones hechas por Sampaoli al mencionado diario se siente la disconformidad del entrenador argentino con la actitud de los seleccionados mapochos. El director técnico explicó que si Chile no va al mundial es por la indisciplina de sus jugadores.



"Es para un especialista médico. Le gusta tomar y no se controla. Cuando veníamos en el avión de vuelta de Lima, me fue a preguntar si podía abrir una botella de cerveza que había comprado en el aeropuerto. Le dije que no, que venían dirigentes y otras personas", de esta manera el periodista Sergio Gilbert resume algunas frases de Jorge Sampaoli sobre los mapochos. Mira aquí la respuesta de Arturo Vidal.

