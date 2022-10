El mediocampista chileno Arturo Vidal vive uno de los momentos más duros de su vida luego que se conociera de la muerte de su padre el pasado martes. Erasmo Vidal fue hallado sin vida en las instalaciones del Club Hípico de Santiago.

El jugador del Flamengo no pudo viajar a su natal Chile para acompañar a su familia en el velorio. No obstante, el ‘Rey Arturo’ siguió la ceremonia por Instagram y no pudo evitar derramar lágrimas al presenciar el sepelio de su padre.

Arturo Vidal y su llanto al tener que ver sepelio de su padre por Instagram. Video: Instagram.

¿Por qué Arturo Vidal no estuvo en el velorio de su padre Erasmo?

El no ver a Arturo Vidal en Santiago para despedir a su padre sorprendió a casi todos. Sin embargo, la razón responde a compromisos futbolísticos y su espíritu competitivo.

Arturo Vidal tenía la primera final de la Copa de Brasil entre Corinthians vs. Flamengo a las 24 horas : fue el miércoles 12 por la noche, partido que terminó empatado a cero y en donde el volante sureño jugó los últimos 30 minutos.

Ante este contexto, una de las hermanas del futbolista, Ámbar, transmitió en vivo en Instagram el velatorio de Erasmo. El “Rey Arturo” se conectó desde Brasil durante unos minutos, donde recibió mensajes de apoyo y el pésame de los fanáticos y conocidos.

El momento en que se quebró durante el velorio (Foto: Captura de Instagram / Arturo Vidal)

Vía transmisión en Instagram, Arturo siguió el velorio de su padre (Foto: Captura de Instagram / Arturo Vidal)

