Royer Vásquez es futbolista. Hace algunos años tuvo un paso por las juveniles de la San Martín y luego por Sporting Cristal, donde conoció a muchos integrantes de la Selección Peruana, algunos de ellos: Luis Advíncula y Christian Cueva.

En la actualidad, Royer jugará la Copa Perú con Credicoop de Moquegua, pero desde hace algún tiempo es conocido en Perú y Chile como el ‘Arturo Vidal peruano’. Él y Arturo Vidal juegan a kilómetros de distancia, pero el parecido los une.

En entrevista a El Bocón, Royer contó la vez que pudo conversar con el verdadero Arturo Vidal: “Hablamos por llamada mediante un periodista de Chile. Se sorprendió del parecido, me felicitó e incluso quedamos para un encuentro amistoso con los dobles pero no se dio”.

“El ya sabía (que lo imitaba), me dijo: ‘oe peruano culiao, increíble parecido, mi hermano’. Me felicitó, me dijo que siga por ese camino con el deporte. Echale punche”, añadió Royer.

Sobre la aceptación de los hinchas, agregó que los chilenos le piden más fotos que los peruanos: “Creo que ellos son más aficionados que los peruanos. A veces salgo con gorra, hay muchos chilenos acá en Tacna, es increíble la aceptación que hay. Me llegaron a regalar polos, me piden fotos”.

Aunque busca parecerse en el juego Arturo Vidal, Royer también admira mucho la entrega de Gianluca Lapadula: “Me gusta su garra. Yo juego de 6 y doy todo, si tengo que planchar con la cara, lo hago, y Lapadula es uno de los míos en cuanto a actitud”.