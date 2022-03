El futbolista de la selección chilena, Arturo Vidal, se prepara para volver a ponerse la ‘Roja’ y enfrentar a Brasil y Uruguay, las últimas chances del equipo dirigido por Martín Lasarte para clasificar a Qatar 2022.

TE VA A INTERESAR | Sidney Faiffer recuerda el día que ‘Chiquito’ se fue de Tarapoto a Huánuco en taxi para firmar en el PJ, volvió y jugó

Pese a que las opciones de llegar a la Copa del Mundo son pocas, Vidal tiene claro que, pase lo que pase, seguirá en la selección chilena, incluso afirmó que, luego de retirarse, desea dirigir a ‘La Roja’.

“Seguiré luchando hasta que me digan que no, si no vamos al Mundial, igual no dejaré la selección y cuando me retire seré entrenador de la selección. Lo tengo muy presente en mi cabeza, quiero ser entrenador después y quiero ser entrenador de la selección chilena”, señaló en entrevista con TNT Sports.

“Me gusta mucho el 4-3-3, los jugadores rápidos con ida y vuelta, uno en el mediocampo que maneje los tiempos”, indicó al ser consultado sobre el sistema que le gustaría utilizar como director técnico.

“Antes de dirigir a la selección, obviamente, quiero dirigir un equipo. Con todo lo vivido en la selección me dan ganas para explicarles a los jugadores las motivaciones y a quién representa uno con esa camiseta, que no es a solo a 10 millones de hinchas, sino a todo un país”, agregó.