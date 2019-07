Arturo Vidal y su reacción cuando periodista le pregunta por 'pacto de Lima' entre Perú y Colombia [VIDEO]

Este lunes, Arturo Vidal habló con los medios en la previa del Perú vs Chile por semifinales de Copa América 2019. El mediocampista de la 'Roja' analizó a la 'Bicolor' y se refirió al famoso 'pacto de Lima' entre Perú y Colombia.



"¿Este partido con Perú ustedes lo ven como revancha por lo ocurrido en el Perú vs Colombia por la última fecha de las Eliminatorias?", le preguntó un periodista chileno a Arturo Vidal.



"No hay revancha. El amistoso (de Estados Unidos) fue algo para preparar. Lo que pasó entre Perú y Colombia son cosas del fútbol que pasan. No tenemos nada de rabia. Este partido es diferente. Es algo histórico para nosotros si es que pasamos a la final", respondió Arturo Vidal.



Video: Vidal habla del 'pacto de Lima'

Como se recuerda, Perú y Colombia igualaron 1-1 en la última fecha de las Eliminatorias en Lima, un resultado que dejó sin chances a Chile para el Mundial Rusia 2018.