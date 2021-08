Arturo Vidal no solo es noticia cuando aparece jugando por la selección chilena o en el Inter de Milán. El volante tuvo repercusión en las redes sociales, luego de aparecer al lado del chef turco Burak Ozdemir, conocido en internet por realizar muchos de sus platos con una sonrisa.

Arturo acompañó a Burak a preparar un plato turco parecido a un taco y luego de terminar, uno de los ayudantes del cocinero se llevó lo realizado por el volante chileno, mientras todos se reían.

El video se realizó horas antes de que el volante se sume a los entrenamientos de ‘La Roja’, que disputará la fecha triple de Eliminatorias ante Brasil, Ecuador y Colombia.

Sobre los inconvenientes que tuvieron muchos jugadores de la Conmebol para llegar a sus respectivas selecciones, Arturo indicó: “Nosotros nunca tuvimos problemas con el Inter, por eso estoy acá. Vengo con muchas ganas y espero rendir al máximo para sacar la mayor cantidad de puntos”.

Tras lo ocurrido con la Premier League, que no cedió a sus jugadores, el chileno señaló: “Cada país tiene sus reglas, yo ahí no me meto. Lo importante es que traten de llegar todos los jugadores. Yo ya estoy acá y espero que la Selección se prepare bien”.