Arturo Vidal: Técnico de Barcelona, Ernesto Valverde, dijo esto sobre polémicas declaraciones del chileno

El técnico de Barcelona, Ernesto Valverde, habló sobre el caso de Arturo Vidal en conferencia de prensa, previo al choque contra Sevilla en el Camp Nou por la fecha 9 de la Liga Santander. ¿Qué dijo?



"Tenemos la idea de solucionar los problemas dentro (de los vestuarios) y lo vamos a mantener así. Sí, he hablado con él, no voy a comentar los términos", dijo Ernesto Valverde.



Como se sabe, Arturo Vidal estuvo lanzando polémicas declaraciones sobre su suplencia en Barcelona, pues considera que debería estar en el once inicial junto a Lionel Messi y Luis Suárez.

Video: Declaraciones del técnico culé

Sin duda, un dolor de cabeza para Ernesto Valverde y Barcelona, ya que la prensa local considera que Arturo Vidal le falta el respeto a sus compañeros de equipos con dicha postura.



Por otro lado, Barcelona recibe este sábado a Sevilla en el Camp Nou por la fecha 9 de la Liga Santander, en busca de un triunfo que lo coloque como líder del certamen.