Arturo Vidal y su triste mensaje para la selección de Chile tras quedar eliminado de Rusia 2018

Chile quedó fuera del Mundial de Rusia 2018 tras caer 3-0 ante Brasil, en Sao Paulo, en la última fecha de las Eliminatorias. ¿Qué dijo Arturo Vidal al respecto?



Como se sabe, el mediocampista de Bayern Munich no estuvo con su selección por suspensión. Y lo peor de todo es que no viajó con el equipo de Pizzi porque su club no le dio permiso.



Tras el resultado frente a Brasil, Arturo Vidal publicó un triste mensaje en sus redes sociales.



"¡Muchas gracias muchachos por todo! Por todos esos años juntos juntos. Por dejar la vida en casa partido. Por enseñarme y enseñarle a un país que con esfuerzo y trabajo todo se puede en la vida. Con el alma destrozada, pero a la vez orgullo de estos jugadores y cuerpo técnico". escribió Arturo Vidal.