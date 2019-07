Miguel 'Conejo' Rebosio fue asaltado al interior de una barbería en el Callao

El exfutbolistaMiguel 'Conejo' Rebosio fue víctima de asalto cuando se encontraba al interior de una barbería en el Callao. Los delincuentes ingresaron con armas de fuego y le quitaron sus objetos personales y dinero.

Si bien afortunadamente no sufrió ningún daño físico, Miguel Rebosio precisó que los asaltantes se llevaron su celular y sus documentos. En medio del asalto, 'Conejo' asegura que reconoció a uno de los delincuentes.

"La inseguridad está en todos lados, afortunadamente no pasó a mayores. Primera vez que me pasa. Pensaba y rezaba en que no hagan nada y me disparen", dijo Miguel 'Conejo' Rebosio en ATV + Noticias.

La barbería está ubicada a la altura de la cuadra 7 de la avenida Velasco Astete en el Callao. Los delincuentes huyeron con rumbo desconocido con los objetos sustraídos.

¡Aquí sus declaraciones!