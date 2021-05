3 de 6

Mundialito El Porvenir. 01 de mayo de 1962. Foto GEC Archivo Histórico

Lo particular del Mundialito de El Porvenir es que no hace falta anotar goles para llevarse la victoria. Se puede alcanzar la gloria solo por faltas o tiros de esquina, si es que los partidos terminan igualados. Se dice que este torneo es para bravos, que las faltas bien cobradas no existen, que quien corre más peligro es el árbitro y que la venta de cerveza aumenta considerablemente ese día. Se trata pues, de uno de los eventos deportivos más inusuales del mundo.