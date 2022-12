Damián Martínez se robó todo el protagonismo de hombres tan importantes como Lionel Messi y Lautaro Martínez, para convertirse en el héroe de la clasificación de la selección argentina a semifinales de Qatar 2022, al atajar dos penales en una dramática definición ante Países Bajos en el Lusail Iconic Stadium.

El guardameta, como en la Copa América 2021 donde atajo tres penales para llegar a la final ante Brasil. Ahora, el locuaz golero del Aston Villa se cuadró imponente frente a Virgil Van Djik, quien eligió el parante derecho del arquero sin saber que ‘Dibu’ Martínez ya estaba volando a ese sector para desviar su disparo.

Lionel Messi y compañía festejaban la atajada de su compañero sin saber que repetiría el plato cuando Steven Berghuis se paró frente al balón y buscó cambiarle de palo al golero argentino que también se lazó sobre ese parante y mantuvo el cero en su arco.

OTRA VEZ EL DIBU MARTÍNEZ GIGANTEpic.twitter.com/KnAx7ux4ZU — frases enzo 🔪🇳🇱 (@FrasesDeIDiabli) December 9, 2022

Sobre el final de la tanda de penales, con gol de Lautaro, Damián Martínez se dejó caer sobre el césped y fue Lionel Messi el primero en felicitarlo, levantarlo y llevarlo hasta donde estaba el resto del grupo y festejar la clasificación para enfrentar a Croacia en semifinales.

El Dibu martinez. Un fenómeno en los penales. pic.twitter.com/04UgfSZlqy — frases enzo 🔪🇳🇱 (@FrasesDeIDiabli) December 9, 2022

Argentina vs Países Bajos. LA PREVIA

Argentina derrotó 2-1 a Australia con los goles de Lionel Messi y Julián Álvarez. Si bien estuvo muy cerca de estirar la diferencia, la falta de contuncia, principalmente con Lautaro Martínez, llevó a los ‘socceroos’ quedar al borde del empate en el tiempo agregado.

Con el pase a cuartos cerrado, la albiceleste se medirá a una potencia y serio candidato en Qatar 2022 como Países Bajos. La ‘Naranja Mecánica’ venció a Senegal y Qatar en el grupo A, además empató con Ecuador. En esa fase resaltó Cody Gakpo con sus tres goles. Ya en octavos, derrotaron a Estados Unidos con presentación estelar de Denzel Dumfries.





El español Mateu Lahoz fue elegido por la FIFA para dirigir el Argentina vs Países Bajos. Es importante recordar que en la fase de grupos dirigió dos encuentros: Qatar vs. Senegal e Irán vs. Estados Unidos. En total, ha sacado sacó diez tarjetas amarillas y ninguna roja de momento.