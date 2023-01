Atlético de Madrid derrotó 1-0 a Osasuna por la jornada 19 de LaLiga con gol de Saúl Ñíguez, un triunfo que el cuadro ‘colchonero’ necesitaba para levantar cabeza luego de su eliminación de la Copa del Rey a manos del Real Madrid.

Lo cierto es que no es un buen momento para el Atlético de Madrid. A la eliminación mencionada se puede añadir que ya no está participando en la Champions League y que el Barcelona luce arrollador en la punta de LaLiga, mientras que ellos luchan por mantenerse en los 4 primeros puestos.

Esta preocupante situación, podría haber sido el detonante que llevó al ‘Cholo’ Simeone a cometer un lapsus. Durante la conferencia de prensa, el estratega argentino intentó dar un discurso motivador pero terminó diciendo algo que puede estar rondando en la cabeza de mucho hinchas.

“Estamos fuera de LaLiga” , dijo el ‘Cholo’ para luego corregirse e inmediatamente y decir que estaban fuera de la Champions League.

“Hay una forma de vivir y sobre todo de sentir al Atlético de Madrid. Puede salir mal, puede volver a salir mal, no hay que dejar de insistir, dejar de pelear. Estamos fuera de LaLiga....de la Champions, estamos fuera de la Copa del Rey... cuando todos me preguntan sobre la motivación yo les digo que la motivación es jugar en el Atlético de Madrid y hasta que esté no tengo duda que exigiré eso”, manifestó.

