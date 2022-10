Atlético de Madrid vs. Athletic Club EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 9 de LaLiga Santander, este sábado 15 de octubre desde las 2:00 p.m. (hora peruana) y 9:00 p.m. (hora española). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN, Star+(Star Plus), Movistar+, Movistar Laliga UHD, Movistar Laliga 2 y Movistar Laliga. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Además del clásico Real Madrid vs. Barcelona, el Atlético de Madrid vs. Athletic Club promete ser otro choque vibrante. Ambos están en zona de clasificación de la Champions League y no querrán desperdiciar la oportunidad para consolidarse allí. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio San Mamés.

¿A qué hora juega Atlético de Madrid vs. Athletic Club?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 2:00 p.m.

Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela: 3:00 p.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 4:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Atlético de Madrid vs. Athletic Club: canales del partido y cómo ver por TV

El Atlético de Madrid vs. Athletic Club será uno de los duelos más atractivos de la jornada en la liga española. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio San Mamés y será transmitido en Sudamérica, por ESPN y Star+(Star Plus). En México, la contienda se podrá ver por Blue To Go Video Everywhere y Sky HD, mientras que en España, los canales con los derechos son Movistar+, Movistar Laliga UHD, Movistar Laliga 2 y Movistar Laliga.

Cómo llegan Atlético de Madrid y Athletic Club

Tercero contra cuarto, con un punto de diferencia a favor del bloque bilbaíno, en un atractivo clásico liguero con muchos alicientes y dos entrenadores de primer nivel, que podría descabalgar al que pierda de esa zona Champions tan deseada, aunque, incluso, podrían mantenerse ambos, sea cual sea su marcador, en función de los resultados de Betis y Real Sociedad, empatados a puntos con el Atlético y a uno del Athletic.

El conjunto vasco va por delante, mientras se ilusiona con la que sería su sexta victoria en nueve partidos este curso y ver el Real Madrid-Barcelona del domingo a solo dos puntos de ambos, refrendando todo lo bueno que ha exhibido en los ocho partidos anteriores.

Un buen resumen de su estado de ánimo es que regresó el sábado pasado de Sevilla con la sensación de haberse dejado dos puntos en el Ramón Sánchez Pizjuán, a pesar de haber podido recibir más goles en un arranque de choque en el que se adelantaron los locales y de que Ander Herrera evitó en el descuento el 2-1 con una falta que le supuso una tarjeta roja que el propio jugador admitió como justa.

Al frente, mientras se tambalea en la Liga de Campeones, el Atlético de Madrid se sostiene en la liga con dos victorias consecutivas (2-0 al Sevilla y 2-1 al Girona) que lo han relanzado entre los cuatro primeros de la clasificación; a un punto del podio, que marca precisamente el Athletic, y, sobre todo, a seis del liderato, el objetivo que se propone el conjunto rojiblanco, tras los vaivenes, el debate constante y la polémica Joao Félix-Simeone casi ya de cada año.

Atlético de Madrid está invicto en sus cuatro salidas ligueras de esta campaña (0-3 al Getafe, 0-1 al Valencia, 1-1 con la Real Sociedad y 0-2 al Sevilla), con nada más un gol en contra. A seis partidos se amplía si se cuenta el tramo final del pasado curso (1-2 a la Real Sociedad y 0-2 al Elche). Su última derrota en esta competición lejos del Metropolitano fue, precisamente, contra el Athletic Club en San Mamés.

Atlético de Madrid vs. Athletic Club: probables alineaciones

Athletic Club: Unai Simón, De Marcos, Yeray, Íñigo Martínez, Lekue, Vesga, Sancet, Muniain, Nico Williams, Berenguer e Iñaki Williams. DT: Ernesto Valverde.

Atlético de Madrid: Oblak, Molina, Savic, Giménez, Reinildo, Saúl, Koke, Witsel, Griezmann, Correa y Morata. DT: Diego Simeone.

