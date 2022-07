En su afán de promover el arte y la cultura de la región Piura, el Club Atlético Grau formó una alianza con la Liga Profesional de Freestyle (FMS PERÚ), acuerdo con el cual serán beneficiados a los hinchas del cuadro albo, a los fanáticos del futbol y, claro, a los aficionados al Freestyle.

“Freestyle Partner” es la unión, pionera en su tipo, ya que es la primera vez que un club de fútbol profesional de Perú trabaja de la mano con la Liga Profesional de Freestyle, en pro de promover el deporte y el arte en todo el norte del Perú.

“En la FMS PERÚ vimos la oportunidad de llegar a la juventud piurana, que es el público con quien queremos conectar para influenciarlos de manera adecuada a que se involucren en la promoción del arte y deporte en la región” contó el Gerente de Marketing del club albo, Jorge Ayras.

FMS Perú es la liga profesional de freestyle del país y Piura será la sede de esta sexta jornada histórica, donde los 12 mejores MC ‘s del país se enfrentan durante once jornadas en busca del ansiado anillo de campeón.

Esta vez llegamos por primera vez a la ciudad del eterno calor en el norte del país, donde tendremos una jornada de lujo para todos los fans del freestyle en esta tradicional ciudad, donde habrán importantes cruces como: NEKROOS vs Diego , Jaze vs Ghost y Stick vs Jota.

La cita será este sábado y domingo en el auditorio del Colegio San Bosco. Los menores de edad podrán entrar acompañados por un adulto y el local contará con todas las medidas de seguridad.

TE VA A INTERESAR: