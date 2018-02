Atlético Madrid: El comentario machista de Vitolo que indignó al mundo entero [FOTOS]

Vitolo, jugador del Atlético Madrid, causó polémica por una frase considerada machista tras hacer referencia a las mujeres de esta manera. El volante respondió a la polémica entre el DT 'Colchonero' Diego Simeone y el atacante Fernando Torres.



" No somos mujeres como para ir metiendo cizaña por temas como los que han pasado. Cada uno tiene su tema con el entrenador y trata de hacer lo mejor posible. En el vestuario se vive muy bien y no hay ningún tipo de problema", dijo Vitolo en zona mixta y de inmediato se encendió la polémica.



Vitolo se refería a las declaraciones de Diego Simeone sobre el atacante Fernando Torres. El técnico argentino aseguró que "no" haría ningún esfuerzo por la permanencia del 'Niño' a final de temporada.

Mira las declaraciones de Vitolo y su referencia a las mujeres:

"No he estado afortunado en zona mixta. He querido decir que nosotros no vivimos pendientes de lo que hacen o dicen otros. Me he equivocado, pero no ha estado en mi ánimo ofender a nadie lo decía en plan broma lo siento mucho", afirmó Vitolo horas después de la polémica frase a modo de disculpa.

La respuesta de Vitolo tras su desafortunada frase:

