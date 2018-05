Atlético Madrid vs Arsenal EN VIVO EN DIRECTO FOX SPORTS TV ONLINE vuelta semifinales de Europa League

Atlético Madrid vs Arsenal EN VIVO EN DIRECTO. 'Colchoneros' reciben este jueves a los 'Gunners' en el Estadio Wanda Metropolitano de Madrid por la vuelta de semifinales de Europa League. El partido arrancará a las 2:05 p.m. por la señal de Fox Sports para toda Latianoamérica.



¿Vas a seguir el Atlético Madrid vs Arsenal vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y reacciones.



Luego del 1-1 en la ida en Inglaterra, Atlético Madrid tiene grandes chances de llegar a la final de la Europa League. Igual, Arsenal es un equipo para tener cuidado. Cualquier cosa puede pasar en Madrid.

HORARIOS EN OTROS PAÍSES



España / 9:05 p.m.

Argentina / 4:05 p.m.

Chile / 4:05 p.m.

Colombia / 2:05 p.m.

Perú / 2:05 p.m.

Ecuador / 2:05 p.m.

México / 2:05 p.m.



Atlético Madrid llega con hambre de gloria a este partido por el pase a la final de la Europa League, pues es la única copa que puede levantar en la presente temporada. No pudo ganar la Copa del Rey y ya no tiene opciones en la Liga Santander, que alzó Barcelona.



Arsenal, por su parte, también busca su primer título de la temporada. De hecho, si gana la Europa League, tendrá el pase directo a la Champions League, algo que no logró por su posición en la Premier League (6°).



Atlético Madrid vs Arsenal : Alineaciones probables



Atlético Madrid: Oblak; Thomas, Giménez, Godín, Lucas, Saúl, Gabi, Koke, Vitolo, Griezmann, Costa.



Arsenal: Ospina; Bellerín, Mustafi, Koscielny, Monreal; Xhaka, Ramsey, Wilshere, Ozil; Mkhitaryan, Lancazette.