Atlético Madridvs Arsenal : El cuadro Colchonero enfrenta a los 'Gunners' este jueves en el Emirates Stadium por el partido de ida de las semifinales de la Europa League. Arsenal va por un triunfo holgado ante Atlético Madrid para asegurar la serie y el pase a la final. (2:05 p.m. hora peruana) (TV: ESPN 2 para América) (TV: Sport 1 y BeIN Sports para España)



Atlético Madrid vs Arsenal será una final adelantada de la Europa League por la calidad de los rivales y tomando en cuenta la otra serie Olympique de Marsella vs Salzburgo. Posiblemente, el equipo ganador entre los Colchoneros y Gunners, será el favorito para llevarse el título.



El Atlético Madrid vs Arsenal será además, la opción para ambos equipos, de salvar la temporada con creces. Ninguno tiene chances a otro torneo y fueron eliminados de la Champions. Sin duda, el duelo más atractivo de toda la competición hasta el momento.



Diego Costa, recuperado de una lesión, pero en duda en para el Atlético Madrid vs Arsenal, fue convocado tras entrenar sin problemas y sería titular en el equipo del técnico Diego Simeone, que en su momento parecía resignado a no contar con el atacante.



No obstante, de cara al Atlético Madrid vs Arsenal en Londres y teniendo en cuenta la calidad del rival, Simeone apostará por esperarlo hasta último momento o tenerlo como alternativa en el banco de suplentes, segúnb el trámite del partido.

Previo al Atlético Madrid vs Arsenal, los Colchoneros llegan a esta instancia luego de eliminar a Lokomotiv de Moscú y Sporting de Lisboa. Pero con algunos tropiezos en la Liga: empate con Betis y derrota ante Real Sociedad.



Los antecedentes de los Gunnes antes del Atlético Madrid vs Arsenal lo colocan como favorito. Eliminó nada menos que al Milan y antes al CSKA de Moscú. Y en la Premier League consiguió cuatro triunfos en los últimos cinco encuentros.



Diego Simeone confía plenamente en sus puntales. En defensa, el golero Jan Oblak y en ataque el francés Antoine Griezmann. Se sumaría Diego Costa y el argentino Ángel Correa. No embargo no podrá contar con Juanfran Torres y Filipe Luis.



Pero el Atlético Madrid vs Arsenal también tiene un desafío con la historia. El técnico Arsene Wenger decidió dejar el club a fin de temporada luego de 22 años y se espera un título consagratoria para una trayectoria de toda una vida. Pero también, para evitar el fracaso absoluto en la temporada.



Arsenal presenta bajas para este encuentro, al igual que el Atlético. Pierre-Emerick Aubameyang, Mohamed Elneny y Henrikh Mkhitaryan no fueron convocados. Incluso hay dudas sobre el resto físico de Mesut Özil, Jack Wilshere, Petr Cech y Sead Kolasinac.

Alineaciones posibles del Atlético Madrid vs Arsenal:



Arsenal: Cech u Ospina; Bellerín, Mustafi, Koscielny, Monreal; Xhaka, Ramsey, Wilshere; Özil, Welbeck y Lacazette.

Atlético Madrid : Oblak; Vrsaljko, Giménez, Godín, Lucas; Correa o Gabi, Thomas, Saúl, Koke; Griezmann y Gameiro o Diego Costa.

