Atlético Madrid vs AS Mónaco EN VIVO EN DIRECTO ESPN TV ONLINE por el Grupo A de la Champions League

Atlético Madrid vs AS Mónaco EN VIVO EN DIRECTO. 'Colchoneros' visitan a los 'Príncipes' este martes en el Estadio Louis II por la primera fecha del Grupo A de la Champions League. El partido arrancará a las 2:00 p.m. por la señal de ESPN para Latinoamérica. ¡Griezmann vs Falcao!



¿Vas a seguir el Atlético Madrid vs AS Mónaco? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.



Atlético Madrid del técnico Diego Simeone retoma un sueño: ganar la Champions League. Esto tras ser eliminado el año pasado en fase de grupos, además de las dos finales perdidas frente a Real Madrid.

HORARIOS EN OTROS PAÍSES



España / 9:00 p.m.

Argentina / 4:00 p.m.

Chile / 4:00 p.m.

Uruguay / 4:00 p.m.

Paraguay / 3:00 p.m.

Bolivia / 3:00 p.m.

Ecuador / 2:00 p.m.

Colombia / 2:00 p.m.

Perú / 2:00 p.m.

México / 2:00 p.m.

Estados Unidos / 3:00 p.m.



Con Antoine Griezmann y Diego Costa a la cabeza, Atlético Madrid irá por el triunfo de visita ante Mónaco, que tiene a Radamel Falcao como principal figura y viejo conocido por los 'Colchoneros'.



Como se recuerda, Radamel Falcao fue goleador en el Atlético Madrid entre el 2011 y 2013, donde ganó 3 títulos y anotó 70 goles en 91 partidos. Sin duda, será un gran encuentro para el colombiano.



Atlético Madrid, que esta temporada levantó la Supercopa de Europa ante Real Madrid, marcha en la casilla 8 de la Liga Santander con 5 puntos. Viene de un empate frente a Eibar en el Wanda Metropolitano.

Atlético Madrid vs AS Mónaco: Alineaciones probables



Atlético Madrid: Oblak, Juanfran, Giménez, Godín, Filipe, Koke, Saúl, Rodri, Lemar, Griezmann, Costa.



AS Mónaco: Benaglio; Sidibé, Glik, Jamerson, Henrichs; Ait-Bennasser, Aholou, Grandsir, Tielemans; Chadli, Falcao.