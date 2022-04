Atlético Madrid vs. Athletic Club EN VIVO ESPN: se enfrentarán este sábado 30 de abril desde las 2:00 p. m. (hora peruana) por la jornada 34 de LaLiga Santander. El partido también será transmitido por Star+, Directv GO y Movistar LaLiga, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de los goles, a través de este minuto a minuto.

Atlético Madrid vs. Athletic Club EN VIVO: Minuto a minuto

PRIMER TIEMPO

Atlético Madrid vs. Athletic Club EN VIVO: Alineaciones confirmadas

-Por confirmar en breve...

Atlético Madrid vs. Athletic Club EN VIVO: Nota previa

Las acciones se desarrollarán en el Estadio de San Mamés de Bilbao y el árbitro Antonio Mateu Lahoz será el encargado de impartir justicia. En este momento, Atlético Madrid está en el cuarto lugar del campeonato español, con 61 puntos; en tanto que Athletic Club está en el octavo puesto, con 48 unidades.

¿En qué canal ver partido Atlético Madrid vs. Athletic Club?

Argentina: Star+, ESPN Argentina

Bolivia: Star+, ESPN

Brasil: GUIGO, ESPN, NOW NET e Claro, Star+

Chile: Star+, ESPN Chile

Colombia: Star+, ESPN

Ecuador: Star+, ESPN

Internacional: Bet365, LaLiga Pass

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Paraguay: ESPN, Star+

Perú: ESPN, Star+

España: Movistar Laliga, Movistar+, Movistar Laliga 1

Estados Unidos: ESPN+

Uruguay: ESPN, Star+

Venezuela: ESPN, Star+

El equipo de Diego Simeone no pudo repetir el título del torneo doméstico esta temporada y ahora pelea por asegurar el boleto a la próxima Champions League. Los ‘Colchoneros’ tienen una buena ventaja en el puntaje, pero no pueden confiarse y deben seguir ganando, para evitar pasar sobresaltos más adelante.

Durante la fecha pasada, Atlético Madrid no pudo en casa ante Granada (0-0), uno de los clubes que podría descender a segunda división. A pesar de contar con varias llegadas a la portería rival, el cuadro madrileño careció de precisión y solo hubo un remate directo a puerta.

Ángel Correa y Antoine Griezmann fueron los líderes de la ofensiva en el mencionado cotejo y extendieron su racha negativa sin inflar las redes: llevan 10 y 12 presentaciones respectivamente sin poder anotar un gol. Debido a esa mala cifra, todo apunta a que Luis Suárez volverá al esquema titular.

Por su parte, Athletic Club ha sido irregular, aunque todavía tiene opciones de meterse a zona de clasificación a torneos internacionales para el curso 2022-23. No obstante, los ‘Leones’ dependen de una victoria en esta jornada, para no quedar tan lejos de Villarreal, que actualmente tiene pasaje a la próxima Conference League.

El entrenador Marcelo García Toral ha estudiado con cuidado a su venidero oponente y no se guardará nada. De no haber algún inconveniente sobre la hora, el tridente de ataque será conformado por Iker Muniain, Raúl García e Iñaki Williams. Este último es el máximo artillero del club en la actual temporada, con siete celebraciones.

Atlético Madrid vs. Athletic Club: historial de partidos

Desde septiembre del 2017, los partidos Atlético Madrid vs. Athletic Club se dieron en 10 ocasiones, dejando estadísticas favorables para los ‘Colchoneros’: ganaron cinco veces. En ese lapso de tiempo, los ‘Leones’ festejaron tres veces.

13-01-2022: Atlético de Madrid 1-2 Athletic Club - Supercopa de España

18-09-2021: Atlético de Madrid 0-0 Athletic Club - LaLiga Santander

25-04-2021: Athletic Club 2-1 Atlético de Madrid - LaLiga Santander

10-03-2021: Atlético de Madrid 2-1 Athletic Club - LaLiga Santander

14-06-2020: Athletic Club 1-1 Atlético de Madrid - LaLiga Santander

26-10-2019: Atlético de Madrid 2-0 Athletic Club - LaLiga Santander

16-03-2019: Athletic Club 2-0 Atlético de Madrid - LaLiga Santander

10-11-2018: Atlético de Madrid 3-2 Athletic Club - LaLiga Santander

18-02-2018: Atlético de Madrid 2-0 Athletic Club - LaLiga Santander

20-09-2017: Athletic Club 1-2 Atlético de Madrid - LaLiga Santander

Atlético Madrid vs. Athletic Club: posibles alineaciones

Atlético Madrid: Jan Oblak; Mario Hermoso, José María Giménez, Reinildo; Rodrigo De Paul, Héctor Herrera, Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi; Antoine Griezmann, Luis Suárez y Yannick Carrasco.

Athletic Club: Unai Simón; Óscar de Marcos, Dani Vivian, Íñigo Martínez, Yuri Berchiche; Nico Williams, Mikel Vesga, Dani García, Iker Muniain; Iñaki Williams y Raúl García.