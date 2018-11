Atlético Madrid vs. Borussia Dortmund EN VIVO EN DIRECTO Los 'Colchoneros' tiene una oportunidad de oro para tomar la punta del Grupo A de la Champions League , cuando reciban este martes a las 'Abejas asesinas' en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid. El duelo inicia a las 3:00 p.m., (Hora Peruana) y podrás seguir por la señal de ESPN.



El Atlético Madrid vs. Borussia Dortmund tiene a Diego Simeone, con la 'Sangre en el ojo', luego que los alemanes le encajaran un sorprendente 4-0 a los colchoneros en la Champions League y ahora es el momento ideal para la revancha.



Para este Atlético Madrid vs. Borussia Dortmund llegan liderados por el campeón del mundo, Antoine Griezmann, y Diego Godín, quien se incorporó al trabajo con el grupo tras superar una lesión. Mientras que por lesión Thomas Lemar y Stefan Savic, se perderán el cuarto partido de la Champions League.



Borussia Dortmund goleó 4-0 a Atlético Madrid.

Los 'Abejorros' afrontan este Atlético Madrid vs. Borussia Dortmund confiando en el delantero español Paco Alcácer para vulnerar la portería rojiblanca. El ibérico se perdió el partido de ida por problemas musculares y esta en racha con ocho goles en los últimos seis partidos que ha disputado. Marcos Reus, también fue confirmado y será pieza clave en el ataque alemán.



Borussia Dortmund pasa por un gran momento. El equipo que dirige el suizo, Lucien Favre, es líder en la Bundesliga con 24 puntos, 4 más que su escolta, el Borussia Mönchengladbach.



Los alemanes buscarán con este Atlético Madrid vs. Borussia Dortmund, mantener el liderazgo del Grupo A de la Champions League con 9 puntos. Detrás los 'Colchoneros' (6 puntos). AS Mónaco y Brujas cierran con una sola unidad.

Atlético Madrid vs. Borussia Dortmund: Probables alineaciones.



Atlético Madrid: Jan Oblak, Filipe Luis, Santiago Arias, Stefan Savić, Lucas Hernández, Saúl, Thomas Lemar, Rodri Hernández, Antoine Griezmann, Gelson Martins, Ángel Correa.



Borussia Dortmund: Roman Bürki, Raphaël Guerreiro, Manuel Akanji, Ashraf Hakimi, Dan Zagadou, Axel Witsel, Thomas Delaney, Jadon Sancho, Marco Reus, Paco Alcácer, Jacob Bruun Larsen.