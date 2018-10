Atlético Madrid vs. Brujas EN VIVO EN DIRECTO. Los colchonero enfrentan este miércoles 3 de octubre al Brujas de Bélgica en la segunda fecha de la Champions League. El equipo madrileño buscará afianzar su camino a esta ansiada copa que se le ha hecho esquiva en los últimos años. Diego Simeone no quiere que nada se salga de su cauce, por ello alineará con su mejor equipo conformado por su tridente Antoine Griezmann, Diego Godín y Diego Costa. El partido se jugará desde las 2:00pm. en el Estadio Metropolitano de Madrid.



Para el Atlético de Madrid vs. Brujas, los rojiblancos buscarán sumar tres puntos más, ya que es segundo de la llave empatado a tres puntos con el Borussia Dortmund, primero, por lo que un triunfo podría dejarlo líder de la llave, siempre que el equipo alemán pinche ante el Mónaco.

Los hombres de Diego Simeone llegan al Atlético de Madrid vs. Brujas con buenas sensaciones, tras el empate del sábado en el derbi madrileño contra el Real Madrid (0-0) y de tener una racha de tres victorias consecutivas en partidos oficiales.



El partido del Atlético Madrid contra el Mónaco en la primera jornada de la Champions League marcó un cambio de dinámica en un equipo rojiblanco que había empezado la temporada con una victoria en cuatro partidos.

El Brujas, de acuerdo a Simeone, "tiene un entrenador inteligente que aprovecha las características de sus jugadores, va a ser un partido duro", pero tiene la plena confianza que los del Atlético Madrid logren sumar más puntos.



El Atlético de Madrid vs. Brujas es la ocasión para seguir ganando confianza y para que Diego Costa recupere su olfato goleador, tras haber marcado sólo un tanto desde el inicio de la temporada, precisamente contra el Mónaco en la primera jornada de 'Champions' (2-1).

Brujas llega a su partido contra el Atlético Madrid tras golear 4-0 al Círculo en el derbi de esa ciudad belga para seguir liderando la liga de su país con 25 puntos de 27 posibles.



El DT croata de Brujas, Ivan Leko, apelará al juego de equipo para intentar imponerse al equipo rojiblanco.



"Teniendo la pelota podemos ser peligrosos, no queremos jugar uno contra uno, sino once contra once, así nuestras oportunidades son un poco más altas", aseguró el técnico de un Brujas, que necesita puntuar el miércoles si no quiere quedarse descolgado en la clasificación de la llave.

- Equipos probables:



Atlético de Madrid : Oblak - Juanfran, Giménez, Godín, Lucas - Thomas, Saúl, Correa, Koke - Diego Costa, Griezmann. Entrenador: Diego Simeone (ARG)



Brujas: Letica - Poulain, Mitrovic, Denswil - Vlietinck, Vormer, Rits, Danjuma - Vanaken - Vossen, Wesley. Entrenador: Entrenador: Ivan Leko (CRO)



Árbitro: Ivan Kruzlak (SLO)