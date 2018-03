Atlético Madrid vs Lokomotiv EN VIVO EN DIRECTO Fox Sports TV ONLINE ida octavos de final de Europa League

Atlético Madrid vs Lokomotiv EN VIVO EN DIRECTO. Los 'colchoneros' reciben este jueves a la 'locomotora' en el Estadio Wanda Metropolitano por la ida de octavos de final de Europa League. El partido iniciará a la 1:00 p.m. de Perú (7:00 p.m. de España).



¿Vas a seguir el Atlético Madrid vs Lokomotiv vía Internet? Trome.pe. , te traerá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y más. ¿No te lo pierdas!



Para este duelo contra Atlético Madrid de visita, Lokomotiv no podrá contar con su máxima estrella: el peruano Jefferson Farfán, quien no se recuperó una lesión muscular.



HORARIOS EN EL RESTO DE PAÍSES



Perú / 1:00 p.m.

Argentina / 3:00 p.m.

España / 7:00 p.m.

Colomnbia / 1:00 p.m.

México / 12:00 p.m.

Estados Unidos / 1:00 p.m. (Florida)



Atlético Madrid llega a en gran forma a este choque con Lokomotiv. Los de Simeone marchan segundos en la tabla de posiciones de la Liga Santander a 8 puntos del líder Barcelona.



Lokomotiv, por su parte, está en lo más alto de la Liga de Rusia. Suma 46 puntos y tiene 7 puntos de diferencia sobre su más cercano perseguidor, el Krasnodar.



Atlético Madrid vs Lokomotiv: Alineaciones probables



Atlético Madrid: Oblak; Juanfran, Giménez, Godín, Filipe; Correa, Thomas, Saúl, Koke; Griezmann y Diego Costa.



Lokomotiv: Guilherme; Ignátiev, Kverkvelia, Pejcinovic, Rybus; Denísov, Antón Miranchuk, Kolomeitsev, Alexéi Miranchuk, Fernandes; y Éder.