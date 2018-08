Atlético Madrid vs Rayo Vallecano : EN DIRECTO ONLINE TV Los Colchoneros enfrentan al equipo blanquirrojo este sábado por el derbi de la ciudad en el estadio Wanda Netropolitano por la fecha 2 de la Liga Santander. Con Luis Advíncula, Rayo Vallecano busca su primer triunfo ante Atlético Madrid. (1:15 p.m. hora peruana) (20:15 horas españolas) (TV: DirecTv para América) (TV: Bein Sports LaLiga en España)



Atlético Madrid vs Rayo Vallecano enfrenta a dos equipos que en su debut en la Liga Santander no consiguieron un triunfo. El equipo de Luis Advíncula decepcionó al caer goleado 4-1 ante Sevilla y los Colchoneros no pasaron del empate ante Valencia.



El lateral peruano Luis Advíncula no tuvo un buen estreno en la Liga Santander, pero ahora sería titular en el Atlético Madrid vs Rayo Vallecano, y espera ganar confianza para demostrar su juego y velocidad.



Atlético Madrid vs Rayo Vallecano será la oportunidad de los Colchoneros de mostrar a su hinchada el último título internacional tras ganarle al Real Madrid la Supercopa de Europa.

El Atlético Madrid vs Rayo Vallecano no tiene margen de error para los dirigidos por Diego Simeone, que desde la primera fecha se han distanciado a dos puntos de sus rivales Real Madrid y Barcelona, en la lucha por el título de la LaLiga.

Pero el partido también servirá de homenaje a los campeones mundiales con la selección de Francia: Antoine Griezmann, Thomas Lemar y Lucas Hernández previo al encuentro Atlético Madrid vs Rayo Vallecano.



Para el Atlético Madrid vs Rayo Vallecano el 'Cholo' Simeone optará por la dupla de ataque Griezmann y Diego Costa. Los Colchoneros van perfilando al equipo titular para el partido en el Wanda Metropolitano, que lucirá repleto de asistentes. No obstante, se confirmó la baja de Vitolo lesionado.



El equipo de la franja del técnico Míchel tendrá que armar su once para el derbi sin Emiliano Velázquez y Tito, ambos sentidos. Así, la opción de Luis Advíncula como titular por la banda es muy probable.

Alineaciones probables del Atlético Madrid vs Rayo Vallecano:



Atlético Madrid: Oblak; Juanfran, Savic, Godín, Lucas o Filipe; Correa, Saúl, Koke, Lemar; Antoine Griezmann y Diego Costa.



Rayo Vallecano: Alberto; Advíncula, Abdoulaye, Amat, Alex Moreno; Medrán, Comesaña, Pozo; Embarba, Trejo y Kakuta.

