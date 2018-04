Atlético de Madrid vs Sporting Lisboa EN VIVO. Los madrileños aspiran este jueves a semifinales de la Euro League, la octava de la era Diego Simeone en el Estadio José Alvalade de Lisboa. En la ida el Atlético ganó 2-0, pero tal como pasó con Barcelona y Real Madrid, los dirigidos por el 'Cholo' no están confiados y saldrán a la cancha para clasificar a la siguiente etapa del torneo.



El Atlético de Madrid vs Sporting Lisboa será transmitido en Perú y Latinoamérica por Fox Sports desde las 2:05pm.



Koke y Antoine Griezmann serán del arranque en el Atlético Madrid vs. Sporting Lisboa. El equipo portugués buscará remontar el marcador en contra y hacer historia en esta etapa de la Europa League.

Diego Costa y el centrocampista Saúl Ñíguez y con los defensas Diego Godín y Lucas Hernández, también están en la nómina del once inicial de Diego Simeone. Además, para el Atlético Madrid vs. Sporting Lisboa podría contar con el recién recuperado José Giménez; y en una posición en el medio del campo, con tres opciones para dos puestos entre Gabi Fernández, Thomas Partey y Ángel Correa.



Los de Sporting Lisboa llegan a este partido ante Atlético Madrid muy presionados, sobre todo luego de ser criticados abiertamente por el presidente del club Bruno de Carvalho, que parece haber roto su relación con los jugadores en el momento más importante de la temporada.



El Sporting Lisboa no contará con el holandés Bas Dost, la principal referencia del equipo en ataque y que vio una amarilla en el Wanda Metropolitano que acarreaba suspensión. A esto se le suma Rafael Leão lesionado y el marfileño Seydou Doumbia sin rodaje tras un mes fuera de las convocatorias por problemas físicos. Fredy Montero se postula como principal favorito a empezar en la punta de ataque.



Tampoco estarán en la convocatoria del Lisboa el lateral portugués Fábio Coentrão, también sancionado por acumulación de tarjetas; ni el portugués William Carvalho.

Alineaciones probables: Atlético Madrid vs. Sporting Lisboa



Sporting Lisboa: Rui Patrício; Piccini, Coates, Mathieu, Acuña; Battaglia, Bryan Ruiz, Martins, Bruno Fernandes, Rúben Ribeiro; y Montero.



Atlético de Madrid: Oblak; Juanfran o Vrsaljko, Savic, Godín, Lucas; Saúl, Thomas, Gabi, Koke; Griezmann y Diego Costa.