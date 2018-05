Atlético Nacional vs Colo Colo : EN VIVO ONLINE TV El cuadro de los 'Verdolagas' juega ante el cacique chileno este jueves en el estadio Atanasio Girardot de Medellín por la fecha 6 del Grupo B de la Copa Libertadores . Atlético Nacional busca un triunfo ante Colo Colo para sellar su pase a octavos. (7:30 p.m. hora peruana) (TV: Fox Sports para América)



El Atlético Nacional vs Colo Colo se jugará a todo o nada, y con la mirada puesta en el otro duelo de la serie a la misma hora: Delfín vs Bolívar, que también tienen chances de clasificar incluso a octavos de final o asegurar un tercer lugar para abrirse camino en la segunda fase de la Copa Sudamericana.



Los colombianos tiene claro en la previa del Atlético Nacional vs Colo Colo que solo un triunfo les asegura el pase a cuartos de final de la Libertadores. Por el contrario, los chilenos saben que una derrota los podría llevar al último lugar de la serie y quedarse sin nada, dependiendo del resultado del otro partido.



En la previa del Atlético Nacional vs Colo Colo , el equipo colombiano ocupa el primer puesto con nueve puntos, y su rival tiene siete, al igual que Delfín. El colero es Bolívar con cinco unidades. Por ello, la diferencia de solo cuatro puntos entre el líder y el último le da chances a los cuatro equipos, según los resultados.



La tarea para el cacique de Chile radica en no perder en el Atlético Nacional vs Colo Colo para acceder sin problemas a los octavos de final de la Copa Libertadores. Un triunfo de cualquiera de los dos clubes pondrá en riesgo las aspiraciones del otro.

Atlético Nacional vs Colo Colo EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO Fox Sports la Copa Libertadores Atlético Nacional vs Colo Colo EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO Fox Sports la Copa Libertadores

Colo Colo no podrá contar con Julio Barroso y Fernando Meza, ambos lesionados. Así, el 'Mago' Jorge Valdivia tendrá la responsabilidad de conducir el ataque mapocho, junto a Jaime Valdés, Esteban Paredes y Carlos Carmona.



Ambos equipos llegan al partido Atlético Nacional vs Colo Colo con las aspiraciones intactas en el torneo local. Los colombianos son líderes del Torneo Apertura con 41 puntos y ya aseguraron un cupo a la liguilla final. En tanto, los chilenos son quintos en su liga pero a solo ocho puntos del líder U. Católica.



Atlético Nacional sufrirá la baja de Daniel Bocanegra lesionado. En cambio están en optimas condiciones Dayro Moreno y Macnelly Torres.

Atlético Nacional vs Colo Colo EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO Fox Sports la Copa Libertadores Atlético Nacional vs Colo Colo EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO Fox Sports la Copa Libertadores

Alineaciones posibles del Atlético Nacional vs Colo Colo :



Atlético Nacional : Fernando Monetti; Helibelton Palacios, Felipe Aguilar, Alexis Henríquez, Marcelo Delgado; Jorman Campuzano, Gonzalo Castellani, Macnelly Torres; Reinaldo Lenis, Vladimir Hernández y Dayro Moreno.

Colo Colo : Agustín Orión; Gonzalo Fierro, Matías Zaldivia, Juan Manuel Insaurralde, Óscar Opazo; Claudio Baeza, Carlos Carmona; Nicolás Maturana, Jorge Valdivia, Jaime Valdés, y Esteban Paredes.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.