La publicación de Daily Mail, un audio en el que Byron Castillo aseguró que es de Colombia, generó diversas repercusiones. En Chile, cuya Federación denunció el caso de documentación falsa ante FIFA, están alertas porque implicaría una posible clasificación al Mundial Qatar 2022 en lugar de la selección de Ecuador.

En tanto, desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) toman con calma el asunto y solo piensan en la preparación para la Copa del Mundo. Al respecto, Carlos Manzur, vicepresidente de la entidad norteña, se pronunció con relación a la filtración de la grabación del actual lateral de León de México.

“No hay nada nuevo que decir. Toda esta información tiene cuatro años dando vueltas en las redes”, expresó el miembro de la directiva de la FEF en una charla con El Deportivo de La Tercera, periódico de Chile. “No me preocupada nada”, agregó el dirigente.

Enseguida, Manzur recordó que FIFA ya desestimo el reclamo hace unos meses, pese a la cantidad de evidencia que presentó Chile. “Cuando todo empezó dijimos claramente que estábamos tranquilos por el proceder de la FEF. Y luego de la resolución de la disciplinaria quedó bastante claro”, añadió.

En tal sentido, el representante de la institución deportiva señaló que están expectantes del dictamen que emitirá la Comisión de Apelaciones de FIFA sobre la situación de Byron Castillo. “Comprendo el sensacionalismo de los medios, pero más allá de ello solo esperamos las resoluciones”, sostuvo.

¿Byron Castillo asistirá a la audiencia de FIFA?

Este jueves 15 de septiembre se desarrollará la audiencia para continuar con el caso de Byron Castillo. En primera instancia, el abogado del ex Barcelona de Guayaquil, Andrés Holguín adelantó que su patrocinado no asistirá: “No tiene la obligación legal de comparecer, no es parte. En un juicio, si mis testigos deciden no ir, no los puedo obligar. No es como Estados Unidos”.

Sin embargo, Manzur manifestó lo contrario: “El jugador ha sido convocado y debe estar a disposición de la audiencia. La FEF en varias ocasiones le ha transmitido la convocatoria a él, a su empresario y a su abogado. Y le repito: esos audios circulan en las redes desde hace varios años. No existen en la FEF”, cerró.

¿Qué dijo Byron Castillo en el audio filtrado?

En la difusión del medio inglés, Byron Castillo reconoció que nació en 1995, pero en los documentos que posee figura que fue en 1998. Asimismo, el defensor señaló que su nombre es “Bayron Javier Castillo Segura”, aunque en sus documentos aparece como “Byron David Castillo Segura”.

Castillo reveló que viajó de Tumaco, en Colombia, con dirección a San Lorenzo, Ecuador, con la finalidad de empezar su carrera de futbolista. Luego, al establecerse en ese país, el marcador señaló a Marco Zambrano, dueño de Norte América (exclub de Byron), como el responsable de entregarle documentos adulterados.