Austria vs. Dinamarca EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la segunda jornada de la Liga A y el Grupo 1 de la UEFA Nations League este lunes 6 de junio del 2022 desde la 1:45 p.m. (horario peruano) en el estadio Ernst Happel.

Austriacos y daneses dieron el campanazo de la primera jornada en la Liga de Naciones de Europa. El equipo del Ralf Rangnick, ex DT de Manchester United, volvió a casa con una victoria importante sobre Croacia por 0-3. De su lado, los de Kasper Hjulmand remontaron para vencer por 1-2 a Francia en su campo.

¿A qué hora juegan Austria vs. Dinamarca por UEFA Nations League?

Perú – 1:45 p.m.

Ecuador – 1:45 p.m.

Colombia – 1:45 p.m.

México – 1:45 p.m.

Chile – 2:45 p.m.

Venezuela – 2:45 p.m.

Bolivia – 2:45 p.m.

Paraguay – 2:45 p.m.

Argentina – 3:45 p.m.

Uruguay – 3:45 p.m.

Brasil – 3:45 p.m.

España – 8:45 p.m.

Hay un mérito extra para Austria, pues consiguieron tres puntos sin su máxima estrella: David Alaba. El capitán necesitó descanso después de la final de Champions League con Real Madrid a la que llegó con lo justo por recuperarse de una lesión. Sin el defensor, el máximo referente del conjunto es Marko Arnautovic, quien puede sumar 100 presencias con la selección.

De su lado, Andreas Cornelius, autor de los dos goles contra Francia, puede recibir un premio de parte del entrenador Kasper Hjulmand: arrancar de titular. El héroe en París debe acompañar en ofensiva a Skov Olsen. En más, el seleccionador confía en su columna vertebral conformada por el portero Vestergaard y los volantes Hojbjerg y Eriksen.

Austria vs. Dinamarca: canal de transmisión

Para ver el partido entre Austria y Dinamarca en UEFA Nations League hay una opción en canales de TV. Si vives en México y Centroamérica puedes ver el partido en Sky HD.

¿Dónde ver online el partido Austria vs. Dinamarca por UEFA Nations League?

Para ver la transmisión online del partido entre Austria y Dinamarca hay tres opciones. Si vives en Sudamérica puedes seguirlo en Star Plus. Si te encuentras en México podrás verlo en Blue To Go Video Everywhere. Finalmente, en España está disponible la señal de UEFA TV.

Austria vs. Dinamarca: posibles alineaciones del partido

Austria: Lindner; Wober, Danso, Trauner; Trimmel, Laimer, Sabitzer, Baumgartner, Weimann; Gregoritsch, Arnautovic.

Dinamarca: Schmeichel; Vestergaard, Andersen, Nelsson; Maehle, Hojbjerg, Delaney, Damsgaard; Eriksen; Skov Olsen, Cornelius.