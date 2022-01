Se subió al pódium sin pedir permiso. Con solo 20 años, Francisco Calle y ya conoció lo que es saborear el éxito en el automovilismo al lograr ganar en autódromo de La Chutana, “Las 6 Horas Peruanas” junto a su equipo en la Categoría TC Light, así como obtener el primer lugar en el Track Day y el Autocross en el resultado general anual 2021.

El joven piloto no solo ha impresionado por su resistencia física para esta extensa, carrera sino también por su habilidad en el volante, al competir con un vehículo de mejor performance, pero el talento y la disciplina del equipo sirvió para que consigan este logro en una de las carreras más importantes del calendario automovilístico nacional.

“Siempre me han gustado los autos y tuve que esperar muchos años por mi licencia. Pude elegir otro deporte como el fútbol, que todos lo pueden jugar, pero prefería esperar cumplir los 18 para poder competir. Lo que he vivido ha sido una gran experiencia, pues ha sido mi primera carrera profesional, con gente a la que yo admiro y que me intimidaba un poco”, contó Calle.

Piloto fue invitado al equipo Team MT Racing (Foto: GEC)

“Tuve que correr y nadar mucho para lograr buen físico”

Piero Polar Bustinza, invitó al novel piloto profesional a formar parte del Team MT Racing, equipo del reconocido corredor de autos Pacho Cantt. “Tuve que nadar mucho y correr, hacer mucho cardio para resistir. Ahora necesito un entrenador de piloto ya creo haber encontrado uno. Le estoy metiendo todo mi esfuerzo para que sea mi actividad principal, aunque no he dejado mis estudios”, señaló el piloto más joven en ganar un premio en las ‘Las 6 horas peruanas’.

Ahora la tarea es encontrar patrocinadores que lo ayuden a competir profesionalmente. “Es bueno tener una máquina, un equipo, pero también es tener talento para sacarle el máximo provecho. Aquí en el automovilismo peruano miro a Nicolas Fuchs, Ramon Ferreyro o Ricardo Dasso, pilotos como ellos son mis referentes, todos han corrido buena carreas aquí y en el extranjero. A nivel internacional me gusta el japonés Keiichi Tsuchiya que maneja un Toyota trueno como yo”, señaló.

Calle corre con un emblemático Toyota Trueno (Foto: GEC)

“Mi sueño es correr en Le Mans”

Francisco Calle reconoce que el automovilismo peruano no pasa por su mejor momento. “Tengo fe que aparezcan más pilotos jóvenes como yo, además que es importante el apoyo de la familia y yo tengo el de mis padres, de no ser por ellos, no habría llegado a donde estoy”, apuntó.

Ahora el joven espera poder competir en más carreras y porque no, cumplir uno de sus sueños “Por ahora se viene son carreras de Track Days, pero me voy a prepararme más para poder competir en el extranjero y porque no en un mediano plazo poder correr en ‘Las 24 horas de Le Mans’ que es una de las más importantes de la historia”, finalizó.