En Colombia vs Cosat Rica, Carlos Bacca marcó el primer tanto para la selección cafetera en el partido amistoso FIFA, en el estadio Red Bull Arena de New Jersey.

En el minuto 30', tras una gran jugada individual, Carlos Bacca dejó a varios rivales en el piso para luego estar solo frente a Keylor Navas en el Colombia vs Costa Rica.

Carlos Bacca no desaprovechó la oportunidad y puso el primero para la selección cafetera en el Colombia vs Costa Rica en el partido amistoso FIFA.



Puedes ver todas las incidencias del Colombia vs Costa Rica en el partido amistoso FIFA, AQUÍ.